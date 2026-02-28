У колишньому палаці нині працюють міські чиновники

Менше ніж за пів години від Львова машиною – і ви вже біля води, палацу з парком і старовинних храмів. Пустомитівська громада є ідеальним напрямком для короткої мандрівки вихідного дня. Там можна прогулятися біля озера, оглянути колишню панську резиденцію та давню сакральну архітектуру.

Близькість до обласного центру робить Пустомитівщину зручною для спонтанної поїздки, а різноманіття локацій дозволяє скласти маршрут на будь-який смак – від лінивого пікніка до активних краєзнавчих екскурсій. Про туристичні магніти Пустомитівської громади розповіли на сторінці департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.

Озеро Наварія – рекреаційний центр громади

Найпопулярнішою туристичною точкою громади є озеро Наварія або Щирецьке водосховище площею 115 гектарів. Створене у 1950-х роках як технічна водойма, сьогодні воно стало справжнім рекреаційним осередком. Тут купаються й засмагають, плавають на човнах, тренуються веслувальники, рибалять та влаштовують сімейні пікніки з краєвидом на воду.

Наварійське озеро (фото зі сторінки ЛОВА)

Довкола озера працюють туристично-відпочинкові комплекси та зелені садиби, які дозволяють залишитися на довше й поєднати активний відпочинок із комфортом.

Палац і парк у Пустомитах

У центрі громади, в місті Пустомити, зберігся класицистичний палац XVIII–XIX століть з левами на вході. Це колишня панська резиденція, призначення якої змінювалася впродовж століть. У міжвоєнний період тут працював санаторій, адже місцеві мінеральні води були відомі своїми лікувальними властивостями ще з ХІХ століття. Сірководневе джерело сприяло розвитку курортної традиції цієї місцевості. Нині у палаці працюють посадовці міської ради.

Палац у Пустомитах (фото зі сторінки ЛОВА)

Палац оточує історичний парк ХІХ століття, він є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Це гарне місце для спокійної прогулянки, де відчувається атмосфера давнього шляхетського маєтку.

Пустомитівський парк (фото з Вікіпедії)

Давні храми як свідки століть

Тим, хто милується в історії, варто звернути увагу на сакральні споруди громади. Найвеличнішим з них є бароковий костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії XVIII століття у селі Наварія. Його будував відомий архітектор Бернард Меретин, оздоблювали не менш знані скульптори – Антон Осінський і Матвій Полейовський, розписував Станіслав Строїнський. Нині храм аварійний, та досі вражає своєю архітектурною величчю.

Наварійський костел (фото з Вікіпедії)

У Пустомитах варто відвідати деревʼяну церкву Симеона Стовпника XVIII століття, пам’ятку національного значення. У радянський час, коли церква не функціонувала, на її горищі знайшли оригінал «Апостола» Івана Федоровича, надрукований у Львові 1574 року. Нині він зберігається у львівському Музеї стародруків.

А в Семенівці можна побачити одразу два храми: деревʼяну церкву святого Архистратига Михаїла XVIII століття (також пам’ятку національного значення) та костел Святого Мартина, збудований у 1721 році за сприяння родини Потоцьких.

Пустомитівська громада дає можливість за один день змінити ритм без тривалих переїздів. Тут надихають природа й історія, спокій і рух, життєдайна сила води й архітектура старих храмів. Саме тому вона є привабливим напрямом для короткої подорожі тим, хто хоче більше познайомитися з Львівщиною.