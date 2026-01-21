Візуалізація інклюзивних кемпінг-зон у наупарках Львівщини

У Львівській області облаштують мережу кемпінг-зон, доступних для маломобільних людей. Кемпінги будуть інклюзивні та безбар’єрні для сімей з дітьми, ветеранів та туристів з інвалідністю. Про це 21 січня повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«Під час зустрічі з директором Франкфуртського зоологічного товариства Міхаелем Бромбахером обговорили можливість спільної реалізації масштабного проєкту зі створення кемпінгів у найпривабливіших туристичних локаціях області. Окрім відпочинку, це нові можливості для розвитку громад, робочі місця, підтримка місцевого бізнесу і якісний сучасний туристичний продукт», – наголосив Максим Козицький.

Попередньо визначили п’ять локацій, де є передумови для облаштування інклюзивних кемпінг-зон:

НПП «Сколівські Бескиди» (Сколе, урочище «Павлів потік») – локація має підготовлені інженерні рішення, що дозволяє оперативно розпочати облаштування кемпінгу;

НПП «Яворівський» (Верещиця). Ця рекреаційна зона має базову інфраструктуру, яку модернізують й доповнять сучасними наметовими майданчиками та санітарними блоками;

Урочище «Ровінь» (Верхнє Гусне, Боринська громада). Це природна локація біля підніжжя гори Пікуй, тому є перспективною для активного та екологічного туризму;

«Спаський Камінь» (Спас, Старосамбірська громада) ця зона розташована на історичному маршруті «Шляхами князя Лева», має потенціал культурного й пізнавального туризму;

Урич (Сколівська громада) – село із заповідником «Тустань», яке увійшло до найкращих туристичних сіл світу.

Директор нацпарку «Сколівські Бескиди» Василь Приндак розповів ZAXID.NET, що їхня кемпінг-локація матиме будиночки для відпочинку, розраховані для ночівлі однієї сім’ї на кілька діб.

«Ділянка повністю буде доступною для людей з обмеженими фізичними можливостями. Там буде КПП з охороною, велика альтанка на 50 людей, польова кухня, спортивний і дитячий майданчик, будиночки для відпочинку. Капітального будівництва не передбачено, але будуть всі умови – електрика, опалення, модульні вбиральні», – зазначив Василь Приндак.

Візуалізація рекреаційної інфраструктури для відпочинку і оздоровлення в НПП «Сколівські Бескиди»

Керівниця управління туризму та курортів Львівської ОВА Мар’яна Кукса уточнила ZAXID.NET, що на кожному об’єкті реалізують різні проєкти – все залежатиме від місця. А профінансують будівництво спільними зусиллями – з обласного бюджету, за кошти парків, а також за сприяння спонсорів.

Разом із Франкфуртським зоотовариством ЛОВА домовилася разом напрацювати комплексну концепцію розвитку кемпінгової інфраструктури як частину туристичної стратегії Львівщини.