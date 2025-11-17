Перший етап будівництва екопростору завершать до кінця року

У національному природному парку «Сколівські Бескиди» збудують екологічний літній табір для дітей. Роботи вже розпочали. Екоосвітній простір створять в урочищі «Мальмансталь» на території села Майдан Східницької ОТГ.

Директор НПП «Сколівські Бескиди» Василь Приндак розповів ZAXID.NET, що на відведеному майданчику встановлять готові намети, де діти будуть ночувати. Перший етап будівництва закінчать до нового року. Наступного року продовжать облаштовувати адмінбудинок, встановлювати сонячні панелі. До відновленого невеличкого будиночка у лісі вже провели водопостачання і каналізування.

Табір розпочне роботу поки що для місцевих громад – Сколівської, Козівської, Східницької, де діти відпочиватимуть безкоштовно. Харчування їм мають забезпечити місцеві ради. Екоосвітній простір розпочне роботу з травня, тривалість заїзду буде 7-10 днів. Для дітей організують програми з екскурсіями в ліс, працівники парку проводитимуть екоосвітнє навчання. Табір зможе прийняти до 50 дітей одночасно.

«Екологічні табори – унікальний досвід для дітей, адже вони дозволяють навчання через практику, спеціальний простір для зв’язку з природою; надають можливості для шкіл та організацій а також формують екологічну свідомість», – пояснили у парку.

Залишки доменної печі (фото ГО «Бойківські обереги»)

Табір працюватиме у мальовничій місцевості з красивою природою, де збереглися сліди минулого господарювання: доменна піч з виготовлення заліза та камʼяні опори моста, якими проходила вузькоколійна залізниця. Їх хочуть законсервувати і показувати туристам.