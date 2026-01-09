Колишній директор Сергій Островий отримав підозру в кримінальному провадженні

На Львівщині повідомили про підозру колишньому директору державного аграрного підприємства «Дослідне господарство "Радехівське" Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України» у заволодінні понад 800 тис. грн на користь приватної фірми.

Як повідомили у п’ятницю, 9 січня, у поліції та прокуратурі Львівщини, на початку серпня 2022 року державне підприємство передало на зберігання приватному суб’єкту господарювання 1370 тонн озимої пшениці. У жовтні того ж року зерно було продано іншому підприємцю. Це офіційно підтверджено актом із підписами всіх трьох сторін – постачальника, покупця та зберігача.

«Попри це, наприкінці 2024 року зберігач звернувся до суду з позовом про нібито несплату державним підприємством послуг зі зберігання зерна на суму понад 1 млн грн. Реальний же розмір заборгованості становив близько 200 тис. грн», – сказано в повідомленні обласної прокуратури.

За даними слідства, колишній директор знав про відсутність підстав для таких вимог, але визнав зазначений позов та від імені державного підприємства уклав мирову угоду щодо сплати «боргу».

У результаті з рахунку держпідприємства на користь приватної фірми було перераховано 1 млн грн за зберігання зерна, яке на той момент уже тривалий час не належало цьому підприємству.

Таким чином, унаслідок дій ексдиректора державному підприємству завдано збитків на понад 800 тис. грн. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав колишній директор ДП «Дослідне господарство "Радехівське" Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України» Сергій Островий.

Йому оголосили підозру у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.