У сільськогосподарського підприємства «Ротен» забрали земельну ділянку площею 30,47 га у Золочівському районі через несплату за оренду. Компанія належить до родинного бізнесу Медведчуків і Козаків, яких українські правоохоронці підозрюють у державні зраді, несплаті податків та інших злочинах.

Як йдеться у рішенні Господарського суду Львівської області від 2 липня 2025 року, 10 років тому приватне підприємство «Ротен» взяло в оренду у Держземагентства земельну ділянку площею 30,47 га поблизу села Тур’я колишнього Буського району. Згодом статус землі змінили з державного на комунальний та передали ділянку Буській міській раді. Заборгованість ПП «Ротен» перед міськрадою виникла після вересня 2023 року, коли підприємство припинило перераховувати кошти за оренду. Сума боргу становила понад 146 тис. грн.

Згодом у справу втрутилася прокуратура, яка подала позов до суду. Господарський суд Львівщини задовольнив її вимоги і постановив стягнути з фірми борг, а також повернути ділянку громаді.

Згідно з даними платформи YouControl, станом на початок липня ПП «Ротен» мало в оренді чи власності 1 686 сільськогосподарських ділянок у Львівській області. Загальна площа земельного банку – понад 825 га. YouControl зараховує компанію до групи родини Тараса і Богдана Козаків.

Тарас Козак – екснародний депутат України (2014-2023рр.), колишній заступник голови Державної митної служби, партнер проросійського політика Віктора Медведчука. І Тараса Козака, і Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді на користь РФ, їх обох позбавили українського громадянства.

На Львівщині групі Медведчука-Козака належить чимала кількість підприємств, зокрема ТОВ «Трансмонолітавто», ТОВ «Бетонбуд», ТОВ «Капітал Плаза», 50% корпоративних прав ТОВ «Галицьке перехрестя», ТОВ «Керамбуд» та інші.

Як писав ZAXID.NET, у 2014 році аграрії звинувачували керівництво управління юстиції та Держгеокадастру у Львівської області в блокуванні їхньої роботи та лобіюванні інтересів ПП «Ротен». Тоді компанії блискавичними темпами вдалося сформувати великий земельний банк, натомість іншим фермерським господарствам, які прагнули орендувати більше землі, посадовці перешкоджали. Аграрії стверджували, що представники ПП «Ротен» організовували численні зустрічі з селянами, що мали паї, де неодноразово наголошували, що підприємство діє від імені Тараса Козака.

У 2023 році компанію перереєстрували зі Львова до Києва, тоді ж її новим власником став житель Чернігівщини Олександр Гаврилко. Людина з таким ПІБ була помічником народного депутата VIII скликання від «Блоку Петра Порошенка» Олега Дмитренка, який свого часу симпатизував «Партії регіонів».

Попри зміну місця реєстрації та бенефіціара ПП «Ротен» залишається засновником ТОВ «Черкаси-Агро». Його частка в аграрній компанії – 61,54%, решта належить приватному сільськогосподарському підприємству «Оскар» з Івано-Франківщини. Його власники – Богдан Козак (рідний брат Тараса Козака), В’ячеслав Черепаня (помічник проросійського народного депутата Нестора Шуфрича у IV,VI-VIII скликаннях) і Оксана Марченко (дружина Віктора Медведчука) через ІК «Гармонія».

Згідно з даними судового реєстру, ПП «Ротен» має заборгованість з оренди ще кількох земельних ділянок на Львівщині. Наприклад, у Яворівському районі підприємство кілька років не сплачувало за користування 33,5 га ріллі, наразі борг у 115 тис. грн прокуратура намагається стягнути через суд. Торік у фірми також забрали ділянку на Жовківщині.

Сайт аграрних новин «Латифундист» раніше повідомляв, що група Медведчука-Козака має близько 10 сільгоспкомпаній в Україні, зокрема на заході. Проте жодна з них наразі не перебуває під санкціями.