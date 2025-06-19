Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) під час огляду арештованих активів у Львові встановило факти незаконного використання бетонного заводу, який раніше був пов’язаний зі звинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком. Про це у четвер, 19 червня, повідомила пресслужба агентства.

На об’єкті інспектори АРМА виявили, що арештований за рішенням суду завод працює, зокрема на виробничих майданчиках триває виготовлення та збут бетонних розчинів, також працівники використовують арештований спеціальний транспорт, призначений для перевезення продукції.

Згідно з повідомленням, завод мав бути зупинений, допоки триває процедура пошуку управителя для цього активу.

«Цей випадок — ще один приклад того, як арештовані активи, пов’язані з особами, які підозрюються у сприянні державі-агресору, намагаються вивести з-під контролю держави», – повідомила пресслужба агентства.

АРМА скерувало запити для отримання інформації з камер відеоспостереження, доступу до систем моніторингу руху транспортних засобів, отримання даних про маршрути, габаритно-ваговий контроль та інші характеристики транспортних перевезень, щоби з’ясувати, хто організував виробничий процес.

На відео, яке поширило агентство, працівники заводу відмовилися розповісти, хто саме їм наказав стати до роботи.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування проти Віктора Медведчука, якого підозрювали в державній зраді. У вересні того ж року його обміняли на 215 українських полонених, зокрема бійців «Азову».

Кінцевими бенефіціарами «Бетонбуду» є рідний брат екснардепа Віктора Медведчука– Сергій та рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака– Богдан, раніше заявляло ДБР. Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Завод розташований у Львові на вулицях Городоцькій та Тараса Шевченка, він має значну виробничу інфраструктуру, бетонні вузли, ангари для сипучих матеріалів, лабораторії, офіси та складські приміщення. Також «Бетонбуд» має виробничі потужності у селі Галичани Городоцького району.

Нещодавно АРМА розпочало процедуру пошуку управителя для ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», калуського виробника паперової продукції, який теж пов’язаний з Медведчуком.