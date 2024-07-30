Серед арештованого є майно ТОВ «Бетонбуд»

За матеріалами СБУ та ДБР суд арештував додаткові активи на Львівщині, що належали Сергію Медведчуку та Богданові Козаку – братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Як розповіли в ДБР та СБУ Львівщини, арештовано земельні ділянки, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них – завод з виробництва бетону та будівельна компанія. Загальна вартість заблокованого майна становить близько 400 млн грн.

Відповідні активи передано державі в особі Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Арештоване майно передали в управління АРМА

«Таким чином в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. м² нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними ДБР, у списку активів, які арештували в Сергія Медведчука та Богдана Козака такі підприємства:

ТОВ «Трансмонолітавто»,

ТОВ «Бетонбуд»,

ТОВ «Капітал Плаза»,

50% корпоративних прав ТОВ «Галицьке перехрестя».

Також арештовано офісне приміщення в Києві.

У червні цього року правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках. За даними слідства, вони використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до держбюджету України.

Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) на понад 75 млн грн. Потім за матеріалами СБУ та ДБР відбувся перший арешт майна підозрюваних на понад 200 млн грн. Тоді під арешт потрапило ТОВ «Керамбуд», а також квартири, будинки та земельні ділянки.

Наразі обидва фігуранти переховують за кордоном.