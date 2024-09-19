Здуття живота - це не хвороба, а лише симптом

Здуття живота (мовою медиків – метеоризм) час від часу турбує практичного кожного. Це неприємне відчуття, коли живіт буквально розпирає від надмірної кількості газів, і воно дошкуляє і дорослим, і дітям. Інколи здуття супроводжується болем, печією, відрижкою. Чому виникає здуття? Чи можна його уникнути? Як допомогти собі при метеоризмі в домашніх умовах? Коли негайно слід звертатися по допомогу до лікаря? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував завідувачці Центру гастроентерології і терапії Другого медоб’єднання Львова Лілії Ошуркевич.

«Здуття живота – це одна з найбільш поширених скарг, з якою пацієнти звертаються до гастроентеролога, і вона пов'язана з роботою шлунково-кишкового тракту. Періодично такий дискомфорт може виникати у цілком здорової людини. Метеоризм виникає внаслідок надмірного накопичення газів у кишківнику. У здоровому організмі підтримується баланс між утворенням і виведенням газів, проте можливі зміни стану організму, які призводять до збільшення утворення газів або порушення їх виведення», – каже Лілія Ошуркевич.

Гастроентерологиня каже, якщо здуття виникає час від часу, то у цьому нема нічого страшного. У таких випадках варто звернути увагу на продукти, які включені до раціону, і на те, як їх споживаємо: поспіхом, на ходу, за розмовою тощо. А ось коли метеоризм виникає частіше трьох разів на місяць або здуття не зникає впродовж 10-12 годин, необхідно звернутися до лікаря, бо воно може бути симптомом більш серйозного захворювання.

Причини здуття живота

Їх є дуже багато. Деякі з них можна легко усунути самому, переглянувши раціон, а деякі потребують медикаментозного лікування. Серед основних причин метеоризму виділяють такі:

• продукти, які викликають бродіння у кишківнику і стимулюють газоутворення;

• споживання їжі поспіхом, із заковтуванням повітря (аерофагія);

• непереносимість певних продуктів харчування (лактози, глютену та ін.);

• хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту (коліт, гастрит, панкреатит та ін.) приймання ліків, які порушують перистальтику;

• синдром подразненого кишківника;

• дисбіоз травного тракту, проблеми з кишковою мікрофлорою;

• невідкладні хірургічні стани (непрохідність кишківника, інвагінація);

• інфекційні хвороби (сальмонельоз, гостракишкова інфекція) тощо.

Гастроентерологиня радить при частому здутті живота, яке супроводжується болем, печією, закрепами, гіркотою у роті та іншими симптомами, обов’язково звернутися до сімейного лікаря, який при потребі скерує до гастроентеролога для обстеження шлунково-кишкового тракту, аби не пропустити якогось серйозного захворювання.

«При частому здутті живота варто зробити УЗД черевної порожнини і здати аналізи крові та калу. Лікар може призначити й ендоскопічне дослідження шлунково-кишкового тракту з біопсією», – каже гастроентерологиня.

Як уникнути здуття живота?

У значної кількості людей найчастіше причиною надлишкового газоутворення є їжа і неправильний режим харчування. Тож, якщо у вас виник метеоризм, проаналізуйте, які продукти ви споживали, і відмовтеся від них. До продуктів, які стимулюють газоутворення, належать майже всі бобові, капуста, яблука (особливо солодких сортів), цибуля, часник, сильногазовані напої (і мінеральна вода). Бродіння у кишківнику викликає чорний хліб і продукти, що виробляються на його основі (квас), пиво, жилаве м’ясо.

Якщо після вживання цільного молока або молочної продукції (сиру, кефіру, морозива) відчуваєте бурчання в животі, його розпирання, нерідко діарею, нудоту, блювоту та інші симптоми нетравлення, значить, у вас є непереносимість лактози – молочного цукру. Тож вам варто перейти на безлатозні молочні продукти, вживати рослинне молоко або спеціальні добавки з ферментами.

Не споживайте їжу поспіхом, на ходу чи за розмовами. Виділіть час, коли можете спокійно поїсти, і ретельно пережовуйте. Споживайте продукти, які допоможуть поліпшити стан травної системи. До них належать: огірки, кабачки, морква, риба, куряче м’ясо, йогурт, кефір (але краще обирати безлактозні варіанти), селера, банани тощо. Пийте достатньо води.

Як допомогти собі у домашніх умовах?

Якщо виникло здуття живота, скажімо, ввечері і проконсультуватися з лікарем наразі не виходить, то спробуйте допомогти собі самі. Впоратися з проблемою допоможуть трав’яні чаї з м'яти, ромашки, кропу та фенхелю.

Позбутися здуття допоможе і харчова сода. Вона вступає у реакцію із шлунковою кислотою, виробляючи вуглекислий газ та сприяючи відрижці, тим самим усуваючи кишкові гази, але зловживати таким методом не можна. Вона підійде як одноразова допомога при здутті.

Рухайтеся. Найпростіший спосіб – ходьба сходами. Допоможуть плавання, біг, їзда на велосипеді, піша прогулянка.

Гастроентерологиня Лілія Ошуркевич радить не займатися самолікуванням. При частому виникненні здуття треба звернутися до спеціаліста, аби з’ясувати причину, і під контролем лікаря усунути її. Інколи здуття може бути симптомом серйозного захворювання, і що швидше його діагностують, то легше буде його позбутися.