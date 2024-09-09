При виникненні ячміню на оці у дітей чи дорослих варто проконсультуватися з офтальмологом

Багатьом з нас хоч раз у житті дошкуляв ячмінь на оці. Він не лише псував естетичний вигляд обличчя, а й викликав свербіж, сльозотечу, біль при русі ока. Офтальмологи кажуть, що ячмінь на оці – поширена офтальмологічна патологія, яка виникає хоча б один раз майже у 80 % людей. Частіше це захворювання зустрічається у дітей та дорослих віком від 30 до 50 років.

ZAXID.NET попросив к.м.н, офтальмологиню Другого медичного об’єднання Марту Горечу пояснити читачам, чому виникає ячмінь, як правильно допомогти собі при його появі, чого категорично робити не можна і, головне, що зробити, аби попередити його виникнення.

Що таке ячмінь?

«Ячмінь – це запальний процес, який виникає на повіці (і верхній, і нижній) або на залозі, яка виділяє секрет, і спричиняє біль і дискомфорт. У медицині його називають гордеолум. Є зовнішній ячмінь, який виникає на зовнішній поверхні повіки та зазвичай схожий на вузлик, а буває і внутрішній, що виникає на внутрішній поверхні повіки», – каже Марта Гореча.

За словами офтальмологині, ячмінь, як правило, виникає в результаті запалення фолікула вій, розташованого на поверхні повіки, коли у нього через мікротравми чи подразнення потрапляють бактерії, стафілококи або стрептококи. У 90 % випадків інфікування спричиняє золотистий стафілокок. Бактерії можуть потрапити на повіки, якщо торкатися очей брудними руками, або коли ви ділитеся косметикою або інструментами для макіяжу з кимось, хто має інфекцію.

Ризик виникнення на оці ячменю підвищується при переохолодженні, зниженні імунітету, мікротравмах повіки, купанні у забруднених водоймах, неправильному зберігання і використані контактних лінз, недотриманні правил особистої гігієни, неякісній косметиці та інфікованих інструментах для нанесення макіяжу, деяких захворюваннях (цукровий діабет) тощо.

Як лікувати ячмінь на оці?

Ячмінь на оці може бути досить болючим та неприємним захворюванням. Зазвичай, він тримається тиждень, але в окремих випадках може триматися і два тижні. У нескладних випадках через 2–3 дні після появи ячменю на верхівці з'являється гнійна голівка жовтуватого кольору, на 3–4 день гнійник розкривається, виходить гній, симптоми поступово зникають. У місці загоєння формується кірочка, яка самостійно відпадає і не залишає сліду. Для прискорення «визрівання» ячменю можна використовувати теплі компреси. Якщо теплу тканину прикладати до ока по 5-10 хв. 3-4 рази на день, то це пришвидшить процес одужання.

Коли симптоми ячменю не зникають протягом тривалого часу або погіршуються, чи ячмінь надто болючий, офтальмологиня радить звернутися по допомогу до спеціаліста, який огляне і призначить відповідне лікування. Є спеціальні краплі і мазі для лікування ячменю, антисептичні засоби, які вбивають бактерії, що викликають ячмінь.

Чого категорично робити не можна

«Бувають випадки, коли хворі, особливо жінки, хочуть якнайшвидше позбутися ячменю і видавлюють його. Цього категорично робити не можна, бо це може призвести до поширення інфекції на прилеглі тканини. І це тільки затягне процес лікування. Найкраще у разі появи ячменю у дітей чи дорослих проконсультуватись з офтальмологом. Він підкаже, як правильно лікувати ячмінь, щоб уникнути ускладнень», – каже Марта Гореча.

Аби запобігти появі ячменю, треба дотримуватися особистої гігієни: частіше мити руки, не терти очі брудними руками і навчити цього дітей, не користуватися чужою косметикою і інструментами для макіяжу, підвищувати імунітет, висипатися, збалансовано харчуватися, відпочивати.