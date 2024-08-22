Отити почастішали, ними хворіють і діти. і дорослі

Помилково вважається, що таке захворювання як отит (запалення вуха), найчастіше виникає у холодну пору року, коли значно активізуються різного роду віруси, бактерії тощо. Утім, завідувач Центру слуху Другого медичного об'єднання Львова Петро Павлюк каже, що влітку, особливо у спекотні дні, значно побільшало пацієнтів (і дорослих, і дітей) з отитами. І у багатьох через невчасне і неправильне лікування виникли ускладнення. Серед пацієнтів – мешканці Львова і області, які купалися у водоймах, часто приймали душ, використувалися ватні палички і навушники тощо.

Що таке отит?

Отит – це запальний процес середнього, зовнішнього чи внутрішнього вуха. Це небезпечне отоларингологічне захворювання, що супроводжується запаленням тканин вуха і болем. На отит хворіють і діти, і дорослі. За словами Петра Павлюка, запалення у вусі можуть викликати патогенні і умовно патогенні бактерії (синьогнійна паличка та ін.), віруси (грип, кір, ГРЗ), грибки тощо.

«Влітку, коли багато людей рятуються від спеки і купаються у водоймах, ми лікуємо у рази більше отитів. Серед пацієнтів багато тих, хто любить чистити вуха ватними паличками. При частому використанні ватних паличок виникає мікротравма у зовнішньому вусі, і при контакті з прісною водою там накопичується вода, а з нею й інфекція. Так виникає гострий дифузний зовнішній отит або отит плавця», – каже лікар.

Симптоми отиту

Запалення може бути одно- або двостороннім. Симптоми у гострій формі такі:

• біль у вусі (може віддавати у шию і голову);

• збільшення привушних лімфовузлів;

• посилення болю при відкриванні рота, нахилах голови;

• раптове підвищення температури тіла до 40 °С і вище;

• погіршення слуху.

Невчасне лікування провокує серйозні ускладнення

Лікар Петро Павлюк наголошує, що лікувати отит має ЛОР, і звертатися по медичну допомогу слід відразу після появи симптомів, бо несвоєчасне і неправильне лікування може спровокувати ускладнення – запалення скроневої кістки, параліч лицевого нерва, менінгіт і навіть абсцес у мозку, тривалий хронічний перебіг недуги може викликати глухоту, руйнування кісткових структур вуха.

Самолікування, каже ЛОР, може закінчитися великою проблемою. Скажімо, хворий після виникнення болю у вусі використовує антибактеріальні краплі, а у нього – грибковий отит. Так він згає час і зробить собі гірше, інфекція розвиватиметься стрімкіше. Самолікування може спровокувати розвиток хронічного отиту, а це робить лікування довшим і може загрожувати серйозними ускладненнями.

Днями по допомогу до медиків звернувся 40-річний львів’янин, в якого почало боліти вухо після приймання душу. Чоловік поспішав на роботу, тож відразу вийшов на вулицю. Уже під кінець робочого дня відчув біль у вусі. Кілька днів лікувався самотужки, а коли втратив слух, звернувся до лікарів. У нього діагностували отит плавця (запалення підшкірної клітковини шкіри вушного каналу, який сполучає вушну раковину і барабанну перетинку). Зараз чоловік проходить лікування.

Лікар радить захищати вуха під час плавання, а після душу чи ванни варто виходити на вулицю не швидше, ніж за 40 хвилин. Професійні плавці використовують спеціальні краплі, які захищають середнє вухо. І не використовувати без потреби ватні палички. Вони призначені для доглядових процедур, але не очищення вух. Загалом вухо не потребує очищення, вушна сірка має бактерицидні властивості і справляється зі збудниками інфекцій.

У серпні ЛОРи зіткнулися і з отитом, коли пусковим механізмом захворювання є вірус ковіду, який нині вражає все більше людей. Він провокує ускладнення з перших днів –погіршення і навіть сенсоневральну втрату слуху. У таких випадках лікар радить відразу звертатися до ЛОРа і сурдолога, щоб обстежити слух і призначити спеціальне лікування.