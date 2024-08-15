Пацієнтка Ліля і хірург Кирил Лапшин

До хірургів Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») звернула по медичну допомогу 16-річна львів’янка, у якої після проколювання вуха виник абсцес вушної раковини з ураженням хряща. Лікування, яке їй надавали досі, не допомагало. У лікарні пацієнтку ретельно обстежили: їй довелося робити операцію.

16-річна Ліля – зі Львова. Дівчина поїхала провідати подругу, яка живе у Чернігові, і там вирішила проколоти вухо у верхній частині. Невдовзі вухо у місці проколу почервоніло і набрякло. У амбулаторних умовах під місцевим знеболенням медики двічі розкривали патологічне вогнище, проте безрезультатно. Набряк тільки збільшувався, повідомили у лікарні.

Після повернення до Львова дівчина звернулася по допомогу до хірургів «Охматдиту». Після обстежень та аналізів хірурги вирішили оперувати пацієнтку під загальним знечуленням. Вони розкрили абсцес вушної раковини із виділенням великої кількості гною. Виявилося, що у гнійний процес втягнутий хрящ вушної раковини, тобто розвинувся гнійний хондрит.

«Пацієнтці поставили венозний катетер, через який після операції вводяться антибіотики. У перші дні, не дивлячись на такі заходи, тривали гнійні виділення з рани у великій кількості. Чому так відбувається стало зрозуміло після отримання результату мікробіологічного дослідження: з гною висіяли синьогнійну паличку із поганою чутливістю до антибіотиків», – каже хірург Кирил Лапшин.

Дівчині змінили антибактеріальну терапію, і вона почала одужувати. Її вже виписали з лікарні, зараз дівчина почувається добре. Лікарі наголошують: при будь-яких косметологічних процедурах слід приділяти достатню уваги профілактиці інфекцій та ретельно дотримуватися правил антисептики.