Команда спеціалістів Центру провела складну комбіновану операцію

До Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») госпіталізували 15-річного мотоцикліста, в якого врізався автомобіль. Його ліва нога була дуже понівечена. Окрім того, під час рентгенологічного обстеження медики виявили, що бракує частини стегнової кістки, довжиною 12 см.

Аварія сталася у Хирові Львівської області. У 15-річного мотоцикліста Артема врізався автомобіль. Хлопець отримав складні травми: великі рвані та скальповані рани лівого стегна і гомілки, відкриті багатоуламкові переломи лівої стегнової кістки та обох кісток лівої гомілки з множинними саднами та забоями кінцівок і тулуба. Спершу потерпілого госпіталізували до лікарні Самбора, а звідти перевезли до Львова. Лікарі Центру відразу почали проводити протишокові та реанімаційні заходи, повідомили у Центрі.

«Під час клінічного та рентгенологічного обстеження медики виявили, що у пацієнта відсутня частина стегнової кістки, довжиною 12 см, яка, ймовірно, залишилася на місці ДТП. Родичі знайшли її на місці аварії», – кажуть у лікарні.

Через 6 годин після госпіталізації команда спеціалістів Центру, до якої увійшли ортопеди-травматологи Центру Олександр Корольков, Євген Чепіль, Андрій Костюк, Тарас Москаль, Олег Токай, анестезіолог Віра Приймакова і операційна медсестра Таня Качмарик, почала складну комбіновану операцію, зокрема, накладення двох VAC-апаратів роздільно на ліве стегно та гомілку.

Знайдену на місці аварії частину кістки, як уточнив ZAXID.NET керівник Клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей Олександр Корольков, ретельно неодноразово обробили, знезаразили і поставили на місце, що дозволило практично повністю компенсувати дефект та попередити значне укорочення кістки.

Згодом хлопець переніс ще три оперції. Після знаття VAC-апаратів Артем став на ноги, ходить з милицями, навантаження на уражену ногу дозовне. Рани зажили, а пересаджені шкірні клапті прижилися. Він пройшов один курс реабілітації і його з лікарні вже виписали додому. Згодом хлопець буде ще проходити реабілітацію в Центрі, а процес лікування триватиме ще приблизно три місяці.