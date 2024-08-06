67-річний пацієнт з командою хірургів-урологів, яка його оперувала

Хірурги-урологи Львівської обласної клінічної лікарні провели 67-річному пацієнтові унікальну операцію – цистектомію з ілеоцистоанастомозом. Іншими словами, вони видалили уражений хворобою сечовий міхур і сформували новий з частини кишки. Операцію провели лапароскопічно. Досі таких операцій лапароскопічно в Україні ще не проводили.

Операція тривала 7,5 годин. Важка онкопатологія уразила сечовий міхур пацієнта і проросла за його межі. Хірургам довелося видалили уражений хворобою сечовий міхур і сформувати з частини кишки резервуар для сечі. Операція пройшла успішно, якість життя пацієнта збережена. Він має збережену функцію самостійного сечовипускання, повідомили у лікарні.

Дружина хворого постійно перебувала з ним поруч у лікарні

«Я провів у лікарні три тижні і сьогодні повертаюся додому. Низький уклін медикам за їх працю. Я також вдячний своїм рідним, а особливо дружині, яка була поруч зі мною увесь час», – каже пацієнт.

Післяопераційні рани на передній черевній стінці у чоловіка мінімальні, швидко затягнулися, він доволі швидко після операції став активний і вже поїхав з лікарні додому.