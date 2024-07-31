Пацієнт з провідним нейрохірургом лікарні св. Луки Зоряном Салданом

Нейрохірургам львівської лікарні св. Луки вдалося зберегли 59-річному львів’янину функцію нижніх кінцівок. Міжхребцева грижа загрожувала пацієнту паралічем ніг. Грижу чоловікові вдалося видалити ендоскопічно, через два невеликі проколи.

Львів’янин Юрій Мітін працює оператором котельні. На початку літа він переносив мішки з паливними брикетами і раптово відчув різкий біль у спині. Наступні два тижні вже не піднімав нічого важкого, але біль у попереку не минав. Окрім цього, він відчував слабкість у ногах та не міг нормально ходити, тож звернувся до спеціалістів лікарні св. Луки.

МРТ-обстеження виявило у пацієнта масивну грижу з компресією спинного мозку. Вона була досить великих розмірів й створювала тиск на дуральний мішок – оболонку, що покриває спинний мозок, через це чоловікові і почали відмовляти ноги, кажуть у лікарні.

Пацієнт міг повністю втратити здатність ходити та рухати ногами. Допомогти в цій ситуації могло лише оперативне втручання. Нейрохірурги виконали інтерламінарну дискектомію із застосуванням ендоскопічної асистенції (UBE). Лише через два невеликі проколи (по 1 см кожний) у поперековому відділі вони успішно видалили грижу. Операція тривала близько 2,5 годин.

У лікарні кажуть, що лікувати грижі ендоскопічно нейрохірурги розпочали відносно нещодавно. З початку року вони провели майже 20 таких операцій. При застосуванні цього сучасного методу значно менше травмуються м’які тканини та м’язи пацієнта, швидше загоюється післяопераційна рана, скорочується час перебування в стаціонарі та період відновлення.

«Коли ми почали проводити операції за допомогою ендоскопічного обладнання, то зрозуміли, що за цим перспектива. У найближчому майбутньому ми взагалі маємо намір застосовувати цей метод не тільки при видаленні гриж, а й при інших патологіях хребта», – каже провідний нейрохірург лікарні Зорян Салдан.

Пацієнт після операції почувається добре. Він уже може без проблем рухати ногами та ходити, та повне відновлення триватиме ще приблизно місяць.