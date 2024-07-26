Пацієнт (у центрі) з командою медиків лікарні св. Луки, які допомогли йому позбутися проблеми

Хірурги львівської лікарні св. Луки терміново прооперували 65-річного львів’янина, у якого під час комп’ютерної томографії виявили аневризму (розширення) черевного відділу аорти. Вона могла у будь-який момент розірватися і призвести до смерті пацієнта. Вихід – невідкладна операція.

65-річного львів’янина Сергія Чубарєва тривалий період турбував біль у поперековому відділі хребта. Він звернувся до невролога, а той скерував його на комп’ютерну томографію, під час якої і виявили аневризму черевного відділу аорти. У лікарні чоловікові запропонували відкриту операцію із розрізом черевної порожнини, та він відмовився. Тоді його скерували до лікарні св. Луки, хірурги якої мають досвід проведення ендоваскулярних операцій при таких патологіях, повідомили у лікарні.

Під час таких втручань вхід в судини відбувається через міні-доступи на стегнах. Цей метод є найменш травматичний і значно пришвидшує процес відновлення пацієнта. До того ж, у чоловіка була супутня патологія коронарних артерій і він вже переніс операцію зі стентування цих судин, тож відкрите втручання в його стані було небажаним.

Операція тривала 2,5 години. Судинні хірурги завели стент-систему через два міні-доступи в стегнах – кожен по 2 см. І встановили стент-графт, тобто ендопротез, всередину аорти. Пристрій фактично замінює судину в розширеній ділянці та повністю виключає аневризму із загального кровотоку і відповідно унеможливлює її розрив.

«Якби ми проводили операцію відкрито, то пацієнта на третій день тільки з реанімації переводили б в палату. А так на третю добу він вже був виписаний. Взагалі, така операція рідко проводиться в Україні через свою складність та вартість. І небагато центрів можуть її виконати», – каже, заступник медичного директора з ангіографічної роботи Олександр Голуб.

Через місяць після операції пацієнту провели контрольне КТ-обстеження. Томографія підтвердила , що операція ендоваскулярним методом пройшла успішно.