Пацієнтці провели інноваційну операцію - кардіонейроабляцію

Спеціалісти Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова провели інноваційну операцію пацієнтці, у якої серце зупинялося по 1500 разів на добу. Кадріостимулятор, який радили поставити пацієнтці, їй вже не потрібний.

Дарія (так звати пацієнтку) захворіла у 16 років. Діагноз: постміокардитичний кардіосклероз, AV-блокада. Серце зупинялось по 1500 раз на добу, а також було важке запаморочення. Це були наслідки гнійної ангіни, повідомили в Інституті Амосова.

Дівчина лікувалася в продовж року і тривалий час була в ремісії, але після пологів хвороба повернулася.

У 2022 році вона з дітьми поїхала до Німеччини, де стала на облік до кардіолога. Там їй порадили поставити кардіостимулятор, бо її стан дедалі погіршувався.

Під час відпустки у Києві жінка дізналася, що в інституті Амосова роблять інноваційну інвазивну операцію – кардіонейроабляцію. Спеціалісти підтвердили, що таке оперативне втручання для жінки можливе.

Оперували пацієнтку кардіохірурги Борис Кравчук та Дмитро Тимошенко, анестезіолог Володимир Леончук, провідний медичний інженер Роман Сіхневич, операційна сестра Еліна Боднаревська. Операція тривала кілька годин і пройшла успішно. Наступного дня пацієнтку виписали з лікарні. Через 1,5 місяця вона у Німеччині пішла на обстеження, яке показало, що у неї нема жодних порушень ритму серця чи провідності, АВ-блокада більше не реєструється. Кардіостимулятор їй не потрібний.