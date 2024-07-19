Гігантську пухлину видалили через три 1. 5 см розрізи

Гінекологи львівської лікарні св. Пантелеймона видалили 28-річній львів’янці кістому яєчника, в якій назбиралося 9 літрів рідини. Пухлина була розміром 20 на 25 см і довжиною чверть метра, а сама капсула, в якій збиралася рідина, важила 1,5 кг. Цю гігантську пухлину пацієнтці видалили без розтину черевної порожнини, через три 1,5 см розрізи.

Львів’янка впродовж пів року помічала, що її живіт збільшується, а інші частини тіла залишилися такими, як і були. Зміни помітили і родичі й змусили жінку проконсультуватися у спеціалістів. Під час УЗД та КТ-обстеження медики виявили величезний новоутвір, розміром 20 на 25 см, який займав уже всю черевну порожнину пацієнтки.

«Це була кістома, доброякісна пухлина, що утворюється з епітелію яєчника. По суті це капсула, що заповнена всередині рідиною. Такі утвори дуже стрімко ростуть і можуть перерости у злоякісні. Тож єдине можливе лікування – це видалення пухлини», – кажуть у лікарні.

Оперували пацієнтку завідувачка гінекологічного відділення Оксана Непийвода та акушер-гінеколог Тарас Бучинський. Вони провели лапароскопічну цистектомію, тобто, видалили кістому через три розрізи по 1, 5 см і забрали з неї відро рідини – 9 літрів. А тоді видалили і саму капсулу, яка важила 1,5 кг. Пацієнтку виписали додому вже на другу добу після операції.

Лікарі радять жінкам не нехтувати здоров’ям і регулярно проходити огляди, бо профілактика завжди краща за лікування.За словами Оксани Непийводи, на жаль, лише 25-30% жінок проходять щорічний профогляд у акушер-гінеколога. І часто причина візиту до лікаря – вагітність і пологи, а не турбота про здоров’я.