Пацієнтка зі своїми рятівниками: лікарка -інтерн Шафаг Ібрагімова і хірург Богдан Ліщук

Хіруги львівської лікарні св. Луки врятували 71-річну львів’янку Наталію Михайленко, у якої тромб перекрив кровопостачання кишківника, що призвело до стрімкого розвитку некрозу. Коли пацієнтка потрапила до лікарні, у неї вже відмерло ⅔ тонкого кишківника. Це вкрай небезпечний діагноз, який загрожує життю хворого. Згідно зі світовою статистикою, 80-90% таких пацієнтів помирають.

Наталія Михайленко – майстриня спорту міжнародного класу зі стрільби з лука та діюча тренерка. Під час чергових змагань, на початку червня, її самопочуття різко погіршилось: виникли нудота, біль у животі, запаморочення. Знеболювальне не допомагало. «Швидка» привезла жінку до лікарні св. Луки у важкому стані. Спеціалісти виявили у пацієнтки вкрай небезпечне для життя захворювання – гострий мезентеріальний тромбоз, повідомили у лікарні.

Іншими словами, тромб перекрив кровопостачання кишківника, що і призвело до стрімкого розвитку некрозу.

«У невідкладній абдомінальній хірургії гострий мезентеріальний тромбоз є, напевно, найгіршим діагнозом для пацієнта. Такі хворі вважаються або неоперабельними, або ж у післяопераційному періоді виникають важкі ускладнення, які призводять до летальних наслідків. Згідно зі світовою статистикою, смертність в таких випадках сягає близько 80-90%», – каже хірург Богдан Ліщук.

Пацієнтку відразу взяли в операційну. Під час оперативного втручання хірурги виявили, що відмерло вже ⅔ тонкого кишківника. Тож лікарі виконали резекцію, видалили всю уражену некрозом ділянку, а тоді сформували стому – вивели кишку назовні через штучний отвір у черевній порожнині. Через два дні пацієнтці провели повторне хірургічне втручання із реконструкції шлунково-кишкового тракту: хірурги забрали ентеростому та з’єднали вцілілі частини органа. Обидві операції минули добре.

Від моменту операції пацієнтки минуло вже три тижні. І лікарі вже впевнено можуть сказати, що їм вдалося врятувати жінку. Оперії пройшли без будь-яких ускладнень. Післяопераційна реабілітація триватиме близько 2-3 місяців, після чого пацієнтка зможе повернутися до звичного життя та тренерської роботи.