З хлопчиком вже все гаразд, приблизно за пів року мовлення у нього повністю відновиться

Аби врятувати життя 9-річного хлопчика, хірургам львівської дитячої лікарні св. Миколая довелося видалити йому частину язика. У дитини діагностували надзвичайно рідкісну пухлину.

Єгор (так звати хлопчика) родом із Запорізької області, але від початку війни разом родиною мешкає у Львові. Нещодавно хлопчик помітив, що його язик напух. У місці набряку мама намацала «горошинку» і звернулася на консультацію до лікарів. Під час УЗД медики виявили на язиці Єгора сантиметрову пухлину. Утворення – вкрай рідкісне, повідомили у лікарні.

Пухлина росла, тож дитину потрібно було оперувати якнайшвидше. Пухлина спершу заважала б Єгору говорити, потім – їсти і зрештою – дихати. Аби видалити новоутвір, хірурги мусили виконати резекцію, тобто часткове видалення язика. Але наскільки велику частину доведеться забирати і як це позначиться на якості життя Єгора залежало від того. яка ж це пухлина: доброякісна чи злоякісна.

«Під час операції ми виконали експрес-біопсію пухлини Єгора. Взяли шматочок утворення, віддали його на гістологічне дослідження і вже через 15 хвилин знали – це міома, тобто доброякісне утворення м’язевої тканини язика», – повідомив хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Під час оперативного втручання хірурги видалили пухлину, а з нею і 20% язика хлопчика. У лікарні кажуть, що це, так звана, економна резекція. Бо якби пухлина була злоякісною, видаляти довелося б аж половину органа.

Операція тривала півтори години і минула успішно. Наразі Єгор якийсь час не зможе так добре говорити як до операції, але за пів року його мовлення має повністю відновитися.