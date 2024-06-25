Львів'янка Меланія з хірургами, якідопомогли їй позбутися проблем: (зліва направо) хірург Степан кучапський і завідувач Центру хірургії та онкології №1 Гнат Герич.

До хірургів львівськї лікарні св. Пантелеймона звернулися батьки 6-річної дівчинки, у якої пальці були велетенських розмірів, збільшені у чотири рази, а найменший поріз викликав масивні кровотечі. Батьки роками оббивали пороги багатьох лікарень, але ніде їм не могли чітко сказати, що з донькою. Хірурги лікарні св. Пантелеймона з такою рідкісною патологією також зіткнулися вперше.

Мама дівчинки розповіла лікарям, що коли доньці було два роки, у неї раптово збільшилися деякі пальці на лівій руці та набули синьо-багряного кольору. Батьки зверталися до лікарів різних лікарень, та ніде їм не сказали, чому таке відбувається. Зверталися навіть в американську клініку, але там запропонували лише один варіант – ампутацію. До шестирічного віку пальці Меланії досягли вже гігантських розмірів та буквально пульсували, а найменший поріз спричиняв масивну кровотечу, повідомили у лікарні.

Проблеми почалися раптово, коли дівчинці виповнилося два роки

Декілька місяців тому мати дівчинки натрапила в мережі на інформацію про лікаря, який спеціалізується на хірургії кисті, оперує дорослих і рятує кінцівки захисників від ампутації. Тож вирішила піти з донькою на консультацію до нього. Мова йде про завідувача хірургічного відділення лікарні св. Пантелеймона Гната Герича.

У лікарні дівчинку ретельно остежили і встановили діагноз: артеріовенозна мальформація. Це вроджена патологія, яка зазвичай вражає судини головного мозку, рідше – спинного. А те, що така недуга розвинулася в судинах руки – випадок унікальний.

«Судини в кисті та передпліччі Меланії розвинулися аномально – з множинними сполученнями між артеріальною та венозною системами. Тобто, кров з артерій потрапляла у вени і розширювала їх, що призводило до зміни кольору шкіри та значного набряку пальців. А при їхньому пошкодженні відповідно виникала артеріальна кровотеча, найнебезпечніша з можливих», – каже завідувач Центру хірургії та онкології №1 Гнат Герич.

Аби допомогти дитині, лікарі скликали консиліум і склали план лікування дитини. Спершу лікарі мусили з’ясувати анатомію судинного дерева в кисті Меланії та перевірити, чи можливо видалити патологічні судини без порушення кровопостачання кінцівки. Для цього перекрили деякі венозні фістули – патологічні отвори, через які кров з артерій Меланії потрапляла в її вени. Це було ангіографічне, тобто, діагностичне, втручання. Завдяки йому у хірургів з’явилася надія на те, що вони таки зможуть допомогти дівчинці.

Під час другої шестигодинної операції спеціалісти видалили більшу частину аномально розвинутих судин і відповідно змогли зменшити тиск крові у венозній системі. Це доволі складне втручання, адже хірургам потрібно було вкрай делікатно видаляти кожну аномальну судину і не зачепити ті, що відповідають за живлення кінцівки. І їм вдалося це зробити.

Після операції пальці дівчинки зменшилися вдвічі. Нині на маленьку пацієнтку чекає реабілітація, а за місяць – повторне втручання, під час якого хірурги планують видалити залишок аномальних судин.