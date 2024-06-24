Боротися з важкою недугою дівчинці допомагала команда спеціалістів Центру

Спеціалісти Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру допомогли 10-річній дівчинці з Дрогобича побороти недугу, яка знерухомлювала її тіло. Боротьба за здоров’я малої пацієнти тривала дев’ять місяців. Довелося провести трансплантацію кісткового мозку і у цій боротьбі лікарі і пацієнтка вийшли переможцями.

До лікарів батьки Яни (так звати дівчинку) звернулися тоді, коли донька почала скаржитися на біль у ногах, який посилювався вночі. І занепокоєння викликала припухлість на шиї, яку спочатку місцеві медики сприйняли за збільшені лімфовузли і запалення м'язів, повідомили у Центрі.

До Центру дитина потрапила вже у дуже важкому стані, майже повністю нерухома. У неї діагностували саркому Юінга.

«Через утвір, локалізований у шийному відділі хребта, стрімко наростала неврологічна симптоматика. Розпочинати лікування потрібно було негайно, адже компресія , яку спричиняла пухлина, загрожувала незворотними змінами в організмі. Все відбувалося дуже швидко: у п'ятницю ввечері ми провели консиліум лікарів, обговорили усе з матір'ю, запропонували план лікування, а у суботу вранці пацієнтка уже розпочала хіміотерапію», – повідомила онкологиня Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Неля Вовк.

Яна пройшла 11 блоків хіміотерапії. Позитивну динаміку було помітно одразу після перших блоків. Організм дівчинки добре відгукнувся на терапію, пухлина зменшувалася, тож потреби в оперативному втручанні не було. Під час лікування з Яною постійно інтенсивно займалися фахівці клініки комплексної медичної реабілітації. Лікування тривало дев’ять місяців і завершилося трансплантацією кісткового мозку, щоб хвороба повністю відступила. До слова, пересадка кісткового мозку Яні стала 14-ою у Клініці.