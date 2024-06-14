Операція і післяопераційний період пройшли без ускладнень. Маля вже виписали з лікарні

Урологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 7-місячну дівчинку з Терпоноля, що народилася з вродженою вадою нирки. У маляти діагностували гідронефроз 3-4-го ступеня (захворювання, спровоковане порушеннями відтоку сечі від нирки). З таким діагнозом при невчасній операції нирка може перестати функціонувати.

Про ваду нирки батьки дівчинки дізналися ще під час вагітності. Під час УЗД лікарі виявили ваду і порадили після народження дитини звернутися до спеціалістів львівського «Охматдиту». Після комплексного обстеження у маляти діагностували гідронефроз важкого ступеня. Допомогти дитині позбутися вродженої вади могла тільки операція, повідомили у лікарні.

Команда урологів, які оперували немовля (зліва направо): Роман Поцюрко, Ігор Гримак, Данило Іваськевич і Андрій Поцюрко

«У дитини був гігантський гідронефроз нирки. Ми провели їй складну, реконструктивну операцію, пластику сечових шляхів. Ювелірна робота, бо на невеличких сечоводах треба відсікти звуження, пришити до миски, зробити нове зʼєднання», – каже уролог Центру Данило Іваськевич.

Як пояснили у лікарні, гідронефроз – це патологія, при якій змінюється структура нирки, її порожнини розширюються, а паренхіма стає тоншою. Основною причиною вродженого гідронефрозу є звуження мисково-сечовідного сполучення – місця на стику нирки та сечоводу. Через це рідина не може нормально виходити й накопичується в порожнині органа. Інші причини вродженого гідронефрозу можуть бути пов’язані з аномальним розташуванням сечоводу або ниркових артерій, неправильною будовою нирки та інших органів сечової системи.

До операційної команди, яка оперувала дівчинку, увійшли: урологи Андрій Поцюрко, Роман Поцюрко, Данило Іваськевич, Ігор Гримак та анестезіолог Віра Приймакова. Операція і післяопераційний період у маленької пацієнтки пройшли без ускладнень. Дівчинка з лікарні вже поїхала додому.

«Такі вади розвитку можемо корегувати зразу після народження. Вже у цьому році виконали декілька десятків таких пластик. У деяких пацієнтів зробили корекції на єдиній нирці (друга відсутня з народження). При такому діагнозі не варто чекати. Інколи бувають ситуації, що робимо операцію відразу після виписки з пологового», – каже Данило Іваськевич.

Зволікання при такому діагнозі може призвести до втрати органа. Якщо пошкоджені обидві нирки, то згодом може розвинутися ниркова недостатність. Ускладненнями гідронефрозу є пієлонефрит, сечокам'яна хвороба та розрив нирки при незначній травмі, що призводить до вилиття сечі в заочеревиннийпростір. Тож лікарі радять батькам з такими вродженими вадами вчасно звертатися по медичну допомогу. Такі вади успішно піддаються корекції.