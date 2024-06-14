Максимко зі своїми рятівниками і мамою(зліва направо): завідувач хірургічного відділення Денис Конопліцький, хірургиня Анастасія Фуртак і мама Оксана

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували 7-річного хлопчика з села Бортків, що на Львівщині, у якого під час падіння з велосипеда розірвалася до 3 см стінка тонкого кишківника і його вміст виливався у черевну порожнину. Стан дитини був важкий і його зі «швидкої» відразу взяли в операційну.

7-річний Максим Хамул ввечері катався з друзями на велосипеді, випадково заїхав у яму, впав і сильно вдарився животом об кермо. Вдома хлопчик поскаржився на біль, тож мама дала синові знеболювальне. Серед ночі у нього виникла блювота, живіт болів усе більше. Вранці дитину повезли до районної лікарні. На УЗД і рентгені медики побачили, що в черевній порожнині збирається рідина та повітря, тож екстрено відправили дитину до дитячої лікарні Львова, повідомили у медзакладі.

Просто зі «швидкої» хлопчика взяли в операційну, його стан був важкий. Оперували лапароскопічно, тобто, без великого розрізу.

«У животі Максима ми зробили три маленькі проколи по 5 мм. Штучно надули живіт і потім зайшли в нього камерою. Оглянувши черевну порожнину зсередини, ми знайшли розрив стінки тонкої кишки, довжиною аж 3 см. Через цей отвір вміст кишківника і виходив у живіт. Окрім цього, у дитини було запалення очеревини – перитоніт», – повідомив завідувач хірургічного відділення Денис Конопліцький.

Близько двох годин хірурги рятували життя маленького пацієнта: очистили живіт від кишкового вмісту, зашили тонку кишку і за допомогою спеціального апарата відсмоктали гній, що встиг утворитися та оповив кишківник і очеревину дитини.

Без цього невідкладного втручання Максимко б не вижив, бо запальний процес очеревини, тобто перитоніт, перейшов би на весь організм та вразив би всі внутрішні органи. Хлопчика вже виписали з лікарні і він одужує.