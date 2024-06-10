Важко повірити, що це немовля при народженні важило всього 600 г

Лікарі львівської дитячої лікарні св. Миколая виходили глибоко недоношене немовля з Львівщини, що народилося на 24 тижні вагітності з вагою всього 600 г. Дівчинка понад 100 днів не могла дихати самостійно і була підключена до апарата штучної вентиляції легень. Сім місяців лікарі боролися за життя крихітної пацієнтки, що поміщалася в мамині долоні, і перемогли.

Дівчинка, яку назвали Софійкою, була третьою дитиною у родині, що мешкає неподалік Львова. Попередні дві вагітності у мами дівчинки пройшли без ускладнень, а ось при третій виникли проблеми. На 24 тижні вагітності сталося відшарування плаценти і єдиниий шанс на порятунок і крихітки, і мами – терміновий кесарів розтин. Його виконали у пологовому відділенні лікарні, повідомили у медзакладі.

Маля було таке крихітне, що поміщалося у мамині долоні

Дівчинка з’явилася на світ вагою всього 600 г, дуже незрілою. Команда спеціалістів відділення інтенсивної терапії новонароджених взялася рятувати маля. Перші тижні були боротьбою за її життя, бо дитина мала незрілі легені і вже в першу добу життя потребувала трьох доз сурфактанту — спеціального препарату, який вводять в легені, щоб допомогти дитині дихати.

У крихітної пацієнтки було і чимало супутніх ускладнень, зокрема, пневмонія і бронхолегенева дисплазія, що часто буває у екстремально незрілих немовлят.

Команда лікарів, яка допомогла крихітній дитині вижити

«Дівчинка більше 100 днів не могла дихати самостійно, їй допомагав апарат штучної вентиляції легень, а згодом і CPAP – пристрій, що під тиском подає безперервний потік повітря. Самостійно їсти дівчинка теж довго не могла. Тому тривалий час Софійка отримувала харчування через зонд, допоки не навчилася їсти самостійно», – кажуть у лікарні.

Загроза життя маляти минула, коли їй виповнилося п’ять місяців. Дівчинка підросла, зміцніла і її нарешті змогли перевести з реанімації у відділення патології новонароджених. Після семимісячного перебування у лікарні дівчинку виписали додому з вагою 4 кг 330 г.