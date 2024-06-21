Руколу можна додавати в салати, піцу, соуси. смузі, бетерброди

Рукола — це зеленолистий овоч, який має численні переваги для здоров'я. Вона добре росте на городах, дачах, присадибних ділянках, її можна купити у супермаркетах і ринках. Споживання руколи може допомогти знизити ризик багатьох хронічних захворювань, зокрема, таких як рак і діабет, а також зміцнити кістки, поліпшити здоров’я серця, зір тощо, повідомляє Health Shots. Руколу можна додавати в салати, а також в пасту, піцу, бутерброди, соуси, смузі, соки тощо.

Чим багата рукола?

За даними Управління з контролю за продуктами і ліками США, 100 г сирої руколи містить: 91,7 г води, 25 Ккал, 2,58 г білка, 0,66 г жиру, 3,65 г вуглеводів, 1,6 г клітковини, 160 мг кальцію і 1,46 мг заліза.

Чим рукола корисна для здоров’я?

1. Знижує артеріальний тиск. Однією з найбільших переваг руколи є те, що вона багата нітратами, які можуть впливати на артеріальний тиск. Відповідно до дослідження, опублікованого в Nutrients, високий рівень нітратів може допомогти регулювати та знижувати артеріальний тиск. Окрім того, вона може підвищити спортивні результати та зменшити кількість кисню, необхідного організму під час виконання вправ.

2. Знижує ризик раку. Рукола має перцевий гіркуватий смак, а це може знизити ризик розвитку раку. Гіркий смак пояснюється наявністю глюкозинолатів, які є у всіх хрестоцвітих. Організм розщеплює його на багато корисних сполук, включаючи сульфорафан. Дослідження, опубліковане в Current Pharmacology Reports, припускає, що сульфорафан може інгібувати фермент гістондеацетилазу (HDAC), відповідальний за прогресування раку.

3. Поліпшує здоров’я та щільність кісток. Рукола містить достатню кількість кальцію та вітаміну К. Чашка руколи містить 32 мг кальцію і 21 мкг вітаміну К, які можуть допомогти запобігти захворюванням кісток, таким як остеопороз.

4. Знижує ризик діабету. Вживання капустяних овочів, таких як рукола, може знизити ризик діабету. Дослідження, опубліковане в Журналі досліджень діабету, стверджує, що зелені листові овочі корисні для профілактики діабету 2 типу.

5. Сприяє здоров'ю серця. Рукола також може зміцнити серце. Дослідження, опубліковане в Журналі Американської кардіологічної асоціації, стверджує: капустяні овочі, такі як рукола, можуть запобігти атеросклерозу у літніх жінок. Атеросклероз – це стан, при якому в артеріях відбувається накопичення бляшок, що може призвести до проблем, пов’язаних із серцем. Капустяні овочі містять такі рослинні сполуки, як поліфеноли та сіркоорганічні сполуки, які захищають серце.

6. Поліпшує зір. Рукола багата на вітамін А, який містить антиоксиданти, які допомагають поліпшити нічний зір, а також загальне здоров’я очей.