Сезон спаржі триває з березня до червня, тож встигніть їнею насолодитися

Сезон свіжих овочів стартував, тож слід насолодитися ним сповна, щоб наситити організм вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами. Серед весняних овочів особливе місце посідає спаржа, зелена та біла. Її сезон триває недовго, до червня, тож варто частіше включати її у раціон, поки вона є.

Нині лікар-дієтолог Ванда Леванюк розповість про користь цього овоча, чим він багатий, чому ідеально підходить для схуднення, як має вплив на здоров’я і поділиться рецептами страв, до складу яких входить спаржа.

Чим корисна спаржа?

Спаржа – низькокалорійний овоч з високим містом білка. У 100 г свіжої спаржі міститься тільки 20 ккал, тому вона є ідеальним продуктом для тих, хто хоче схуднути. Більше калорій буде спалено для її перетравлення, ніж отримано. Сезон спаржі короткий – березень-червень, тож встигніть насолодитись цим продуктом.

Розрізняють зелену та білу спаржу. Білу спаржу перед вживанням потрібно повністю очистити, а зелену – на третину. Загорнута у вологу тканину спаржа може зберігатися у холодильнику 2-3 дні. Тож чим вона корисна?

Багата білком. У 100 г спаржі є 2,2 г білка, 1,4 г клітковини. «Клітковина забезпечує відчуття ситості. Харчові волокна запобігають закрепам, знижують рівень поганого холестерину (ЛПНЩ), зв’язуючись з ним у кишківнику і регулюють рівень цукру в крові. Дослідження показують, що дієта з високим вмістом клітковини, допомагає знизити ризик раку прямої кишки. Спаржа має низький вміст вуглеводів. Її корисно вживати для зниження ризику хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу», – каже лікарка-дієтологиня.

Джерело антиоксидантів. Спаржа є хорошим джерелом антиоксидантів, має в складі лютеїн, зеаксантин, каротини. Ці флавоноїдні сполуки допомагають видалити з організму шкідливі вільні радикали, захищаючи його від можливого раку, нейродегенеративних захворювань і вірусних інфекцій.

Багата фолатами. Свіжа спаржа багата фолатами. 100 г спаржі забезпечує 54 мкг або 14% потреб фолієвої кислоти. Фолати є одним із важливих кофакторів для синтезу ДНК всередині клітини, допомагають здоровій вагітності. Дослідження показали: споживання багатих на фолієву кислоту продуктів, таких як спаржа, яка має також протизапальні властивості, може допомогти зменшити біль і полегшити загальне погане функціонування організму, пов’язана з артритом.

Скриня вітамінів. Пагони спаржі багаті вітамінами В-комплексу: вітаміни В1, В2, В6, нікотинова кислота, пантотенова кислота. Спаржа також є багатим джерелом рутину, який має протизапальні властивості, підвищує проникність капілярів, зміцнює кровоносні судини , захищає їх від ламкості. У свіжій спаржі також є достатня кількість вітамінів-антиоксидантів: С, А, Е. Регулярне вживання продуктів, багатих цими вітамінами, допомагає організму виробити стійкість до інфекцій і виводити з організму шкідливі протизапальні вільні радикали.

Спаржа є хорошим джерелом і вітаміну К, забезпечує близько 35% стандартної дози споживання. Вітамін К сприяє здоров’ю серця та кісток. Адекватний рівень цього вітаміну у раціоні допомагає обмежити пошкодження нейронів у мозку.

Багата мінералами. Особливо міддю та залізом. Вона також містить невелику кількість інших мінералів і електролітів, таких як кальцій, калій, марганець і фосфор, цинк та селен.

Містить незамінні амінокислоти. Спаржа ефективно знімає передменструальне здуття живота, є хорошим засобом від тривоги і стресу.

Хороший афродизіак. Тож спаржу варто включати у раціон чоловіків. У ній також міститься багато фолієвої кислоти, яка добре впливає на шкіру та перешкоджає появі дрібних зморшок, тому її люблять жінки. Завдяки ефекту омолодження в деяких СПА-салонах самостійно готують спаржеву кашку для проведення відновлювальних процедур.

Побічні ефекти спаржі

Спаржа містить вуглевод – рафінозу, при його розщепленні часто посилюється газоутворення. Спаржа може викликати алергію у людей, які схильні до алергічних реакцій на цибулю, цибулю-порей та інші представники родини лілійних. Вона також містить пурини, тому людям, які страждають на подагру або мають камені в нирках, слід обмежувати споживання спаржі. Спаржа подразнює слизову шлунка, тому її не бажано вживати хворим з виразковою хворобою шлунка та 12-палої кишки, а також при циститі та простатиті.

Як правильно готувати спаржу, аби зберегти корисні властивості

Спаржу можна готувати на пару, смажити, варити, запікати. На пару вона буде готовою за 8-12 хвилин, при смаженні – за 5-8 хвилин, варінні – 7-10 хвилин, запіканні –15-20 хв при температурі 200 градусів, але її готовність залежить від духовки.

«При готуванні спаржі треба обрізати або обламати тверді кінчики та почистити тверду плівку овочерізкою. Добре поєднується спаржа з сиром, рибою, морепродуктами, рисом, бобовими, овочами, беконом, яйцями, кроликом, куркою, яловичиною», – каже дієтологиня.

Рецепти страв, до складу яких входить спаржа

Спаржевий тарт

Інгредієнти:

листове тісто – 1 упаковка

моцарела – 2 кульки

бекон – 4 скибочки

спаржа – 1 пучок

оливкова олія – 3 ст. л

Спосіб приготування:

Тісто розкачати на деко. Прямо на тісто подрібнити або натерти моцарелу (1 кульку), розкласти тонко порізані смужки бекону. Спаржу почистити, відламити/відрізати жорсткі кінчики і викласти на тарт. Приправити сіллю, перцем, скропити олією. Посипати рештками сиру. Випікати при 200 градусів приблизно 20 хв, поки сир гарно не підрумяниться, а тісто не стане золотисто- коричневим.

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Запечена спаржа з овочами

Інгредієнти:

цукіні –1 шт

баклажан –1 шт

цибуля – 2 шт

часник – 4 зубчики

спаржа – пучок

перець – 1 шт

шампіньйони – 4 шт

олія оливкова – 2-3 ст.л

бальзамічний оцет – 4 ст. л

чебрець, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю почистити та розрізати на 4 частини, часник почистити, помити і розрізати на 2 частини. Кабачок, баклажан, перець помити, порізати скибочками. Печериці помити, почистити та порізати на 4 частини. Спаржу очистити та зрізати жорсткі кінчики і промити. Викласти кабачок, баклажан, перець в форму для запікання. Гриби, часник, цибулю, спаржу полити оливковою олією, приправити сіллю, перцем, чебрецем, бальзамічний оцтом. Акуратно перемішати, щоб спаржа залишилась зверху, викласти на овочі. Розігріти духовку до 200 градусів. Запікати 20 хв. Не накривати кришкою. Час від часу обережно помішувати.

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Паста з куркою та спаржею

Інгредієнти:

паста спагетті на 2 порції

куряча грудка – 1 велика

зелена спаржа – 8 шт

маскарпоне – 150 г

цибуля –1 шт

олія – 1 ст. л оліі

приправа для курки , свіжомелений перець.

Спосіб приготування:

Відварити макарони до стану аль денте. Зливаючи макарони, відлити півсклянки води. Розігріти сковорідку зі столовою ложкою олії і злегка обсмажити нарізану соломкою цибулю. Курку нарізати кубиками, посипати спеціями і додати до цибулі, обсмажити до золотистої скоринки. Зелену спаржу помити, відламати кінчики і порізати на шматочки довжиною 2-3 см. Окремо розкладаємо головки. Коли курка обсмажиться, додати спаржу і смажити ще 2-3 хвилини. Додати маскарпоне, щоб він розчинився. А тоді додати трохи води, яку відклали під час зливання макаронів, щоб отримати потрібну консистенцію. Викласти пасту на тарілку і додати приготовлений соус.