З цього овоча готують джеми, соуси, пироги, різноманітні десерти

Навесні у нашому раціоні з’явилися страви з ревенем (румбамбаром), з якого печуть пироги, роблять джеми, додають до салатів, варять компот тощо. Використовують товсті стебла рослини, страви з яких урізноманітнюють наш раціон і поповнюють організм поживними речовинами. Гастроентеролог-дієтолог Олег Швець наводить результати одного дослідження, згідно з яким, поживні речовини, якими багатий ревінь, допомагають знизити рівень «поганого» холестерину. У ньому багато антиоксидантів, клітковини, вітаміну К1 тощо. Лікар також пояснює, чому ревінь можна споживати лише до кінця червня і кому не варто їсти смаколики з ревенем.

Ревінь є незвичайним овочем, оскільки він має акцентовано кислий і трохи солодкий смак. Через цей кислуватий смак його рідко їдять сирим. У їжу вживають лише стебла, з яких готують супи, джеми, соуси, коктейлі, вино, пироги і десерти.

Чим багатий ревінь?

«Цей овоч низькокалорійний та є хорошим джерелом вітаміну К1. 100 г ревеню забезпечують близько 18% або 24% добової норми вітаміну К1, залежно від способу приготування. Він також містить багато клітковини, забезпечуючи таку ж кількість, як апельсини, яблука або селера», – каже Олег Швець.

За словами лікаря, порція вареного ревеню з цукром вагою 100 г містить 116 калорій, 31,2 г вуглеводів, 2 г клітковини, 0,4 г білка, 18% добової норми вітаміну К1, 11% добової норми кальцію, 4% добової норми вітаміну С, 2% добової норми калію, 1% добової норми фолатів.

Кому і чим корисний ревінь

Дослідження щодо користі ревеню для здоров'я обмежені, каже гастроентеролог-дієтолог. Однак у декількох спостереженнях вивчався вплив окремих компонентів його стебла, зокрема клітковини.

Знижує рівень холестерину. Огляд досліджень 2023 року показав, що ресвератрол, емодин та інші хімічні речовини, які містяться в ревеневі, сприяють в регулюванні ліпідного обміну та зниженні рівня «поганого» холестерину. Стебла ревеню також є хорошим джерелом клітковини, яка здатна позитивно впливати на рівень холестерину.

Багатий антиоксидантами. У цьому овочі є багато антиоксидантів. Дослідження 2012 року показало, що загальний вміст поліфенолів у ньому може бути навіть вищим, ніж у капусті кале. Антиоксиданти в ревеневі включають антоціани, які відповідають за його червоний колір і є корисними для здоров'я. У ньому також багато проантоціанідинів, або конденсованих дубильних речовин. Вони вважаються причиною деяких корисних властивостей фруктів, червоного вина та какао.

Кому від ревеню краще відмовитися

Ревінь є одним з найбагатших харчових джерел оксалату кальцію, найпоширенішої форми щавлевої кислоти в рослинах. Згідно з народною традицією, ревінь не слід збирати пізніше кінця червня, оскільки вважається, що рівень щавлевої кислоти влітку зростає. Особливо багато цієї речовини в листі, але стебла також можуть містити велику кількість, залежно від сорту.

Велика кількість оксалату кальцію призводить до гіпероксалурії — серйозного захворювання, що характеризується накопиченням кристалів оксалату кальцію в різних органах. Ці кристали можуть утворювати камені в нирках. Стійка гіпероксалурія веде до ниркової недостатності. Крім того, нещодавнє дослідження показало, що тривале споживання антоціанів, які містяться в ревені, може зашкодити ниркам.

«Не всі люди реагують на харчові оксалати однаково. Деякі генетично схильні до проблем зі здоров'ям, пов'язаних з оксалатами. Дефіцит вітаміну В6 і високе споживання вітаміну С підвищують цей ризик», – каже лікар.

Все більше доказів свідчать про те, що ця проблема є серйознішою для тих, у кого не вистачає певних корисних кишкових бактерій. Певні кишкові бактерії, такі як Oxalobacter formigenes, розкладають і нейтралізують харчові оксалати.Тож ревінь варто споживати помірно. До слова, варіння ревеню зменшує вміст оксалатів на 65,9% — 74,5%.