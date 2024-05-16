Щавель належить до листової зелені, яку варто включати у раціон

З приходом весни наш раціон значно урізноманітнився. При приготуванні страв ми частіше почали використовувати зелень, багату вітамінами, антиоксидантами, іншими поживними речовинами, зокрема, щавель (квасок). Зараз його багато на присадибних ділянках, городах і навіть у лісах, тож цей вид листової зелені доступний кожному.

Засновниця школи здорового харчування Nodiet, нутриціологиня Ольга Дорош каже, що щавель можна використовується не лише для приготування традиційного «зеленого» борщу, а й також для приготування омлетів, пирогів, соусів, рагу тощо. Завдяки щавлевій кислоті листя щавлю дещо терпкі та кислі. Терпкий і якравий смак щавлю добре смакує зі стравами з яйцями, картоплею, кашами, з ним можна запікати рибу чи готувати соуси на основі сметани чи вершків. Його користь найповніше проявляється у свіжому вигляді, варіння та тушкування суттєво зменшують кількість вітамінів. Щоб зберегти всі корисні речовини, щавель можна додавати до смузі, в холодні супи та різноманітні салати з овочами, зеленню і оливковою олією. Більшість здорових дорослих можуть їсти щавель в помірних кількостях як один із видів зелені.

Чим багатий щавель?

Щавель найкраще використовувати сирий у салатах, щоб зберегти максимум вітамінів

«Щавель – це джерело харчових волокон (профілактика закрепів, сприяння нормалізації холестерину й цукру крові, добре насичення), а також в ньому міститься багато мінералів й вітамінів. І ще він малокалорійний. У 100 г щавлю є лише 29 ккал». – каже Ольга Дорош.

Одна чашка (133 г) сирого щавлю містить:

білок: 2,5 г

жир: 1 г

вуглеводи: 4 г

клітковина: 4 г (при нормі рекомендовані 25 г це досить багато)

вітамін С: 71% від добової норми (та вітамін С термічно нестабільний і після 40 градусів швидко руйнується)

магній: 33% від добової норми

фосфор: 7% від добової норми

марганець: 20% від добової норми

калій: 11% від добової норми

рибофлавін: 10% від добової норми

вітамін B6: 10% від добової норми

Щавель: користь і шкода

За словами нутриціологині, щавель містить багато різних антиоксидантів, які є корисними сполуками, що захищають клітини від пошкодження й допомагають в боротьбі з різними захворюваннями, зокрема, деякими типами раку, діабетом, хворобами серцево-судинної системи. Потенційно його регулярне вживання може мати певний позитивний вплив на лікування нейродегенеративних захворювань, зокрема, хворобу Альцгеймера, але дослідження маємо лише на культурі клітин.

Додавання щавлю у смузі надасть йому особливого смаку

Споживання страв з використанням щавлю поліпшує травлення завдяки здатності клітковини створювати здорову мікрофлору кишківника. Вітамін А запобігає багатьом захворюванням шлунково-кишкового тракту і підтримує слизові оболонки здоровими. Щавель стимулює роботу печінки, жовчного міхура та посилює перистальтику кишківника.

Він сприяє нормалізації обміну речовин, зокрема, завдяки марганцю, рибофлавіну та вітаміну В6, підтримує серце та судини здоровими. Магній та калій забезпечують нормальний серцевий ритм, вітамін С зміцнює судини, а фенольні сполуки – капіляри. Листя щавлю запобігає підвищенню артеріального тиску, розвитку атеросклерозу та утворенню тромбів.

Щавель добре впливає на стан кісток і суглобів завдяки магнію, фосфору, калію, міді та марганцю. Нестача цих елементів підвищує ризик розвитку артриту та остеопорозу.

Кому щавель протипоказаний?

Лікарі кажуть, що щавель може викликати алергічні реакції, особливо у тих, хто має алергію на ревінь або гречку. Через високий вміст органічних кислот не бажано їсти щавель людям з гастритом, виразкою шлунку та дванадцятипалої кишки, колітом та панкреатитом. Не варто вживати страви з щавлем при серйозних захворюваннях нирок або сечовидільної системи, зокрема, при наявних каменях або схильності до їх утворення.

Як заготувати щавель на зиму?

Листя щавлю можна заготовляти і на зиму. Аби у ньому збереглося якомога більше вітамінів, його найпростіше – заморозити. Листя потрібно ретельно вимити, висушити, дрібно порізати, порційно покласти у пакети і у морозилку. Інший варіант — висушити його. Порядок дій схожий, але нарізане листя треба повністю висушити при температурі 40–50°С, після чого скласти у банки та щільно закрити кришками.

Зі щавлю можна готувати не лише традиційний зелений борщ, а багато інших смачних і корисних страв. Рецепти оригінальних страв зі щавлю ви знайдете тут.