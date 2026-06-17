Прооперувати бійця погодився судинний хірург, професор Ростислав Сабадош

Судинні хірурги Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська успішно провели надскладну операцію 33-річному захиснику Андрію Гвоздецькому з Тлумача: видалили уламок біля сонної артерії та відновили кровопостачання руки. В інших клініках військовому відмовляли в проведенні операції через її надзвичайну складність.

Андрій Гвоздецький отримав важку мінно-вибухову травму 12 жовтня 2023 року на Лиманському напрямку. До війська чоловік доєднався у квітні 2022 року та служив у підрозділі мінометників. На його позицію був приліт міни. Вибух і уламки пошкодили захиснику легеню, органи черевної порожнини, розірвали праву підключичну артерію. Військовим медикам вдалося врятувати чоловікові життя, однак через складність поранення вони були змушені перев’язати ушкоджену артерію та видалити половину правої ключиці, повідомили у медзакладі.

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Руку Андрію зберегли, але впродовж наступних трьох років він жив із постійними симптомами ішемії: відчуттям холоду в руці, її онімінням, болем у м’язах та швидкою втомою навіть після незначного навантаження. Реабілітація не допомагала.

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«Під час численних консультацій у різних клініках військовому відмовляли в операції через її надзвичайну складність. Для відновлення кровопостачання необхідно було провести шунт від загальної сонної артерії через зону численних післяопераційних рубців, де був високий ризик пошкодження життєво важливих структур», – розповіли в лікарні.

Взятися за надскладний випадок погодився судинний хірург, професор кафедри хірургічних хвороб Івано-Франківського національного медуніверситету Ростислав Сабадош. Після ретельного планування медики виконали загальносонно-плечове шунтування та повністю відновили кровопостачання правої руки. Під час операції судинні хірурги також видалили металевий уламок, який після поранення залишався поруч із загальною сонною артерією та спричиняв постійний дискомфорт. Уже на другий день після операції в руку пацієнта повернулися тепло та сила.

На сьомий день після операції Андрія Гвоздецького виписали з лікарні без жодних симптомів ішемії та з відновленим пульсом на всіх артеріях руки.