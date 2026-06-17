Нині пацієнтка почувається добре, вона швидко відновлюється після операції

46-річну львів’янку до Університетської лікарні ЛНМУ привезла «швидка» зі скаргами на сильний біль у животі і багаторазове блювання. Після обстеження, зокрема, КТ, лікарі виявили гігантську кісту, яка займала всю черевну порожнину, була розміром понад 20 см, тож пацієнтку почала терміново готувати до операції.

Пацієнтка знала, що у неї є кіста. Лікарі, з якими вона консультувалася, сказали, що за нею треба спостерігати. Раптовий біль виник через рік і жінка не думала, що його спровокувала саме кіста, повідомили у лікарні.

«Пацієнтка поступила у важкому стані з інтенсивним болем і блюванням. Під час обстеження ми виявили гігантську кісту, яка займала всю черевну порожнину», – каже акушерка-гінекологиня Валерія Мальчевська.

Кіста займала всю черевну порожнину пацієнтки

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Після швидкої діагностики, зокрема КТ, лікарі підтвердили: утвір перевищує 20 см і потребує невідкладного оперативного втручання. Унікальність цієї операції у тому, що попри великий розмір кісти, акушер-гінекологи вирішили оперувати лапароскопічно, тобто через невеликі проколи, а не через великий розріз.

Операція пройшла успішно. Під час втручання лікарі забрали понад 2,5 л вмісту кісти, а також виявили ускладнення – перекрут утвору на 360 градусів.

Нині пацієнтка почувається добре. Гінекологи наголошують: кісти, навіть коли нема жодних тривожних симптомів, потребують регулярного контролю, бо можуть швидко збільшуватися та призводити до небезпечних ускладнень. І радять жінкам регулярно проходити профілактичні огляди.