За інноваційним методом лікування пройшли двоє пацієнтів з важкими ураженнями судин

Інтервенційні кардіологи Університетської лікарні ЛНМУ провели майстер-клас з лікування важких форм атеросклерозу інноваційним методом «ШокФаст». Цим методом вдається зруйнувати тверді кальцієві бляшки у судинах і відновити кровотік. Він працює за принципом ультразвукового подрібнення каменів у нирках, але адаптований для судин. За новим методом безкоштовне лікування отримали двоє пацієнтів, які мали важкі ураження судин серця і ніг.

78-річний чоловік потрапив до лікарні з інфарктом ще два місяці тому. Лікарям вдалося відновити кровопостачання по одній судині, проте ще дві були вкрай звужені та кальциновані. Пацієнта чекала відкрита операція на серці. Це складне і травматичне втручання, та його вдалося уникнути завдяки новому методу «ШокФаст». Це інноваційна методика інтраваскулярної літотрипсії, яку застосовують при атерослекрозі для руйнування твердих кальцієвих бляшок у судинах, повідомили у лікарні.

Як працює цей метод? «Інтервенційний кардіолог під місцевою анестезією заводить балончик в просвіт судин пацієнта і спеціальними імпульсами дробить кальциноз і відновлює кровопостачання в судинах. У світі ця методика дуже популярна. ШокФаст - це перший прилад, який вийшов офіційно на ринок України і ми мали можливість його випробувати і повністю безкоштовно надати допомогу нашим пацієнтам. В іншому випадку пацієнта б чекала відкрита операція на серці», – каже керівник клініки серця та судин Дмитро Беш.

«ШокФаст» використовують не лише при ураженнях судин серця, а й при ураженні судин нижніх кінцівок, які загрожують гангреною. Новий метод випробував на собі і львів'янин, який уже 20 років лікується від цукрового діабету. Через хворобу у нього розвинувся атеросклероз судин ніг. Пацієнту зробили шунтування, видалили два пальці через некроз, але через кілька місяців шунт перестав працювати, тож фахівці запропонували нову методику втручання. Пацієнт задоволений, бо нарешті знову відчуває ногу.

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Як повідомив ZAXID.NET керівник клініки серця та судин Дмитро Беш, фірма, яка зареєструвала це обладнання в Україні, надала Університетській лікарні його на апробацію. Крім обладнання, безкоштовно надала і розхідники до нього. Такі тренінги мають пройти і в інших областях, але Університетська лікарня була першою, де випробували це обладнання. Дмитро Беш каже, що дуже хотів би, аби таке обладнання було в Університетській лікарні, бо воно дуже потрібне для лікування важких форм атеросклерозу.