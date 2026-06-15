Шовковицю називають королевою ягід

Тутове дерево свою другу назву – шовковиця отримало завдяки шовкопряду, який харчується листям рослини. Нині налічується близько шістнадцяти видів і чотирьохсот сортів шовковиці, та в Україні найпоширенішою є чорна шовковиця. Її ягоди здавна в народній медицині з лікувальною метою вживали при захворюваннях серця, нирок, підшлункової залози та застуді. У східних країнах рослину називають деревом життя, а її плоди – королевою ягід, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець, і розповідає, який вплив ця ягода має на серце, судини, мозок, очі тощо.

«Ця ягода з дивовижним солодким смаком багата антиоксидантними біофлавоноїдами, вітамінами та мінералами. Флавоноїди шовковиці мають потужну спроможність нейтралізувати вільні радикали, зменшуючи згубні наслідки окислювального стресу, що негативно впливає на фізичне, когнітивне та навіть емоційне здоров’я», – каже Олег Швець.

Ягоди шовковиці також багаті феноловими кислотами, які відіграють важливу роль у багатьох процесах, від профілактики раку до лікування діабету.

Чим багата шовковиця

Пів склянки ягід шовковиці містить 30 калорій, 1 г білка, 7 г вуглеводів, 1 г клітковини, 6 г цукру і не містить жирів.

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Шовковиця багата на вітамін С: 100 г ягоди містить близько 20 мг. Дієта, багата вітаміном С, зменшує ризик розвитку кількох видів раку. Крім того, вітамін С відіграє важливу роль у виробленні колагену, який забезпечує структуру багатьох частин тіла, включаючи шкіру, сухожилля, зв’язки та кістки. Вітамін С має значний вплив на імунні функції та здоров’я кісток.

Шовковиця також є хорошим джерелом магнію, фосфору, калію, кальцію та заліза.

Яку користь ягоди шовковиці приносять організму

Корисні для серця і судин. Дослідження показують: споживання шовковиці сприяє зменшенню рівня холестерину, включаючи як загальний, так і «поганий» холестерин ЛПНЩ. А це, своєю чергою, знижує ймовірність атеросклерозу, коли на стінках артерій виникає багато атеросклеротичних бляшок.

Мають значні переваги для здоров’я мозку. Велика кількість флавоноїдів у ягодах може принести значні переваги для довгострокового здоров’я мозку, каже дієтолог, включаючи зниження ймовірності погіршення когнітивних функцій, ключового прояву багатьох ментальних розладів і захворювань.

Запобігають багатьом захворюванням очей. За словами лікаря, флавоноїди в шовковиці сприяють запобіганню різноманітним віковим захворюванням очей, які розвиваються у середньому і старшому віці. Крім того, вітамін С у шовковиці зменшує ризик розвитку катаракти.

Як краще споживати шовковицю

Шовковиця містить багато цукру порівняно з деякими іншими ягодами. Скажімо, в ожині цукру вдвічі менше. Якщо ви хочете контролювати рівень глюкози в крові, то лікар радить їсти шовковицю у помірних кількостях.

Якщо ягоди шовковиці темного кольору споживати у великій кількості, то вони можуть забарвити зуби, а їх кислотність здатна завдати шкоди емалі, особливо якщо часто готувати з ягід смузі.

Шовковицю можна зберігати два-три дні в холодильнику, якщо накрити поліетиленовою плівкою. У морозильній камері вони зберігаються кілька місяців.

Хоча шовковицю переважно їдять сирою, та з неї можна також готувати варення, начинки для випічки та інші смаколики.