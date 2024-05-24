Молода картопля - смачна і корисна

Сезон молодої картоплі стартував давно, але наприкінці травня – початку червня вона вже буде не такою дорогою. Скажімо, у Львові на ринку «Шувар» кілограм молодої картоплі коштує 35-38 грн і за словмаи працівників ринку, вона буде і далі дешевшати. До того ж, чимало людей уже мають молоду картоплю, яку самі виростили. За словами гастроентеролога-дієтолога, експерта МОЗ Олега Швеця, молода картопля є чудовим джерелом вітамінів і мінералів, а також містить значну кількість харчових волокон. І детально розказує про її корисні особливості.

Чим особлива молода картопля?

1. Має низьку калорійність. Одна порція молодої картоплі (100 г) зазвичай містить близько 80-100 калорій, що робить її здоровим вибором для тих, хто стежить за своєю вагою або прагне схуднути.

2. Є хорошим джерелом харчових волокон. Містить 1 г клітковини на стограмову порцію, яка сприяє травленню та підтримує здоров’я травної системи.

3. Має високий рівень вітаміну С. Цей вітамін корисний для зміцнення імунної системи та загального здоров’я.

4. Є хорошим джерелом калію. Калій – важливий мінерал для підтримки належної роботи серця та м’язів. Молода картопля забезпечує достатню кількість цього важливого нутрієнта.

5. Не містить жирів. Молода картопля є корисним варіантом для тих, хто прагне зменшити споживання жирів.

6. Багата антиоксидантами. Вони допомагають захистити організм від шкідливих вільних радикалів і знижують ризик хронічних захворювань: від атеросклерозу до діабету та раку.

7. Є хорошим джерелом енергії. Як крохмалистий овоч, молода картопля має високий вміст вуглеводів, що забезпечують швидкий і стабільний заряд енергії.

8. Містить функціонально важливі мінерали, такі як залізо та магній. Залізо має вирішальне значення для транспортування кисню в організмі, а магній підтримує здорову роботу нервів і м’язів.

9. Не містить глютену, тому підходить людям з непереносимістю глютену або целіакією.

10. Має високий вміст води, що допомагає підтримувати водний баланс в організмі та сприяє травленню.

11. Є хорошим джерелом вітамінів групи В. Вони необхідні для виробництва енергії, функціонування нервів і клітинного метаболізму. Зокрема, містить вітамін В6, потрібний для розвитку та функціонування мозку, а також для виробництва еритроцитів.

12. Не містить натрію. Це робить молоду картоплю гарним вибором для людей, які прагнуть зменшити споживання натрію та підтримувати здоровий рівень артеріального тиску.

13. Не містить холестерину, що зумовлює додатковий внесок у захист від атеросклерозу.

14. Є хорошим джерелом фолієвої кислоти, яка необхідна для правильного поділу клітин і синтезу ДНК. Тож молода картопля є корисною для вагітних жінок.

15. Є чудовим джерелом стійкого (резистентного) крохмалю. Це тип вуглеводів, який діє як клітковина, забезпечуючи покращення здоров’я травлення та контроль рівня цукру в крові.

За словами лікаря, молода картопля є смачним та поживним продуктом для будь-яких моделей харчування. Вона не тільки багата необхідними поживними речовинами, такими як вітаміни, мінерали та клітковина, але й зумовлює низку переваг для здоров’я. Зокрема, сприяє травленню, кращому здоров’ю серця, зміцнює імунну систему та забезпечує енергією.

Найкраще зберігати молоду картоплю в прохолодному, темному і добре провітрюваному місці, наприклад, в коморі або льосі. Не зберігайте її у холодильнику, оскільки низька температура може спричинити перетворення крохмалю на цукор.