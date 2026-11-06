Юна пацієнтка з мамою і командою спеціалістів, які її оперували

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно видалили кісту підшлункової залози 14-річній мешканці Закарпаття за допомогою робота-хірурга. Це дозволило мінімізувати травматизацію тканин та ризик виникнення цукрового діабету у підлітки.

Пухлину у 14-річної Віоріки із Закарпаття виявили випадково, під час планового обстеження, Місцеві медики помітили в підлітки новоутворення в районі лівої нирки та підшлункової залози і скерували родину на консультацію до львівських колег. У Дитячій лікарні дообстежили юну пацієнтку і підтвердили кісту підшлункової залози. На щастя, новоутворення було доброякісним, однак все одно потребувало видалення, повідомили у лікарні.

Мама дівчинки була категорично проти класичної відкритої операції з великими розрізами, тож шукала спеціалістів, які можуть прооперувати доньку менш травматичним способом. Після консультацій рідні погодилися на роботичну операцію. Дитячі хірурги мають досвід успішного видалення у дітей пухлин та кіст підшлункової залози саме за допомогою системи Da Vinci.

«Робототехніка справді дає мінімальну травматичність сусідніх органів. І ця операція, яка тривала близько трьох годин, теж дала позитивний результат, бо пухлина була видалена без значної травми для підшлункової залози», – каже завідувач Центру хірургії лікарні Андрій Дворакевич.

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Результатом операції задоволені і дівчинка, і батьки. Орган збережений і дівчинка зможе далі спокійно жити. Нині Віоріка відновлюється вже вдома. Родина ще чекає фінальних результатів гістології, аби на 100% переконатися, що все найважче вже позаду.