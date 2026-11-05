Про захист дитини слід думати заздалегідь, кажуть нейрохірурги Михайло Ловга (справа) і Степан Кокиць

До Центру дитячої медицини у Львові «швидка» доставила 9-місячну дівчинку, яка разом із батьками потрапила у ДТП. У дитини діагностували забій головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, перелом тім’яної кістки. Дитина була не в автокріслі, а сиділа у батька на колінах.

Під час маневру в задню частину автомобіля, де перебувала родина, в’їхала інша автівка. Основний удар припав саме на бік, де сиділи батьки з дитиною. Дорослі не постраждали, а 9-місячна дитина зазнала кількох сильних ударів: об батька, переднє крісло та дверцята автомобіля. Маленькі діти після подібних травм мають високий ризик розвитку синдрому струшеної дитини (Baby Shake Syndrome) та важких черепно-мозкових травм, повідомили у лікарні.

У дівчинки діагностували забій головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, перелом тім’яної кістки.

«Для 9-місячної дитини така травма — це завжди дуже серйозно. Немовлята не можуть сказати, де їм болить. Вони можуть ставати млявими, відмовлятися від їжі, блювати. Періоди нормальної активності можуть різко змінюватися сонливістю. Батьки повинні бути надзвичайно уважними, адже стан дитини може погіршитися в один момент», – каже дитячий хірург Андрій Дрочак.

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Для оцінки стану кісток черепа дитині слід було зробити КТ. Ця процедура вимагає повної нерухомості, тож маленькій пацієнтці після консультації невролога зробили обстеження під седацією (загальним знеболенням). Під час КТ у дитини виявили незначні зміни – лінійний перелом тім’яної кістки, який не потребував операції. Дівчинку перевели до нейрохірургічного відділення для симптоматичного лікування та подальшого спостереження.

Лікарі кажуть, що такі травми в немовлят потребують ретельного обстеження, спостереження та оцінки можливих ускладнень, бо нерідко черепно-мозкові травми можуть призводити до тяжких наслідків. І наголошують: автокрісла та бустери під час поїздок автомобілем, шоломи під час катання на велосипедах чи скутерах — це необхідність, про яку мають подбати батьки.

«У моїй практиці було чимало трагічних історій, коли через таку недбалість діти переживали складні операції та тривале лікування, отримували інвалідність на все життя або навіть помирали. Важливо розуміти: автокрісла, ремені безпеки та шоломи — це не формальність, а засоби, які справді рятують життя. Ми не знаємо, коли може статися небезпечна ситуація, але можемо заздалегідь подбати про захист дитини», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії, епілепсії та нейрофізіології Михайло Ловга.

Нейрохірурги розповідають, що до них зі схожими травмами потрапляють діти раз на 1–2 місяці.