Збираючись на барбекю, беріть з собою побільше овочів.

З настанням весни вже більше людей вибирається відпочивати на природі, зокрема з шашликами. Та наукові дані свідчать, що прихильність до червоного м'яса пов'язана з різними небажаними наслідками. Гастроентеролог-дієтолог Олег Швець радить, скільки м’яса можна з’їсти, аби не зашкодити здоров’ю, якому саме м’ясу віддати перевагу і наводить результати наукових досліджень на цю тему.

Червоне м'ясо має багато переваг, каже лікар. Воно є багатим джерелом вітамінів групи В і білка, а також гемової форми заліза, яку організм засвоює набагато легше, ніж ту, що міститься в рослинах. Однак у м'ясі також багато холестерину і насичених жирів, а вони достовірно пов'язані з серцевими захворюваннями. Окрім того, дослідження показують, що певні консерванти в переробленому м'ясі (наприклад, у салямі та ковбасах) пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку, так само як і хімічні речовини, що утворюються, коли м'ясо готується при високій температурі.

«Дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine у березні цього року, додає аргументів проти надмірного захоплення шашликами і стейками. Науковці спостерігали за близько 100 000 медичних працівників в Америці від середнього віку до 70 років, документуючи споживання ними продуктів (від ягід і листових овочів до картоплі фрі та піци) і загальний стан здоров'я. У дослідженні порівнювалися шанси дожити до 70 років у хорошій розумовій і фізичній формі для 10%, які їли найменше кожного продукту, і для 10%, які споживали його найбільше», – каже Олег Швець.

Так ось: ті, хто вживав найбільше червоного м'яса, мали одні з найгірших наслідків для здоров'я. У них було менше шансів дожити до 70-річного віку, ніж у тих, хто не їв м’яса. А після 70 років вони частіше страждали від хронічних захворювань, а також з меншою ймовірністю були в хорошому розумовому, психічному та фізичному стані.

За словами лікаря, результати спостережних досліджень самі по собі є сумнівною основою для медичних рекомендацій, бо люди, які беруть у них участь, іноді не кажуть повної правди про своє харчування і часто не можуть згадати точну кількість спожитої їжі.

Утім, Міжнародне агентство з вивчення раку, що входить до складу ВООЗ, на основі спостережень зробило висновок, що ризик розвитку раку зростає на 17% на кожні 100 г червоного м'яса, яке людина з'їдає щодня, і на 18% на кожні 50 г переробленого м'яса.

«Докази шкідливого впливу червоного м'яса надають і рандомізовані контрольовані дослідження, які є джерелом наукової інформації з високою надійністю. У таких дослідженнях учасників протягом декількох тижнів годують раціоном з великою кількістю червоного м'яса, а потім змушують відмовитися від нього (або навпаки). Далі порівнюють вплив обох режимів харчування на біомаркери, які швидко реагують на небезпечні наслідки харчування, такі як зростання кров'яного тиску або рівня «поганого» холестерину», – каже Олег Швець

Результати одного з таких досліджень, опубліковані у 2019 році науковцями з Каліфорнійського університету, показали: дієта, багата на червоне м'ясо, підвищує рівень холестерину порівняно з харчуванням без м’яса, що містить таку ж кількість насичених жирів. Дослідження також виявило, що у людей, які їли червоне м'ясо, значно зріс рівень триметиламін-N-оксиду (ТМАО) - хімічної речовини, яка здебільшого синтезується в організмі при метаболізмі тваринних продуктів і яку пов'язують із серцевими захворюваннями.

Зрештою, зрідка їсти нежирне червоне м'ясо навряд чи зашкодить, каже лікар. Утім, дуже важливим є загальний баланс вашого меню. Тож, збираючись на барбекю, беріть з собою якомога більше овочів.