Варення з пелюстків рожі і смачне, і має лікувальні властивості

Рожа (чайна троянда), здебільшого, радує нас на початку літа, але цього року вона почала цвісти вже у середині травня. Ця дивовижна рослина манить багатьох не лише красою, а й своїми корисними властивостями. Пелюстки рожі багаті вітамінами, мінералами, мають приємний смак і запах, тож їх широко використовують в кулінарії, косметології й при лікуванні багатьох недуг.

Які корисні властивості має чайна троянда?

Дієтологиня, експерт департаменту охорони здоров’я ЛОДА Наталія Ячмінська каже, що пелюстки чайної троянди містять велику кількість поживних макро- та мікроелементів, вітамінів і мінералів, зокрема, вітаміни групи В, К, С, Е, РР, а також корисні смоли, таніни і глюкоїди тощо. Вони мають загальнозміцнюючу, протизапальну, антисептичну і заспокійливу властивості.

«Настій пелюсток має в’яжучу, кровоспинну, протизапальну, протиалергічну дію і застосовується при діареї, гастриті, ентероколіті, зовнішньо – при ангіні, ранах, які важко загоюються. Трояндова олія має спазмолітичні, протизапальні, антиоксидантні, гепатопротекторні, протиалергічні й жовчогінні властивості, розширяє судини, покращує роботу серця, а при зовнішньому застосуванні виявляє антимікробну і знеболювальну дію. Вона також використовується при холециститі, дискінезії жовчних протоків, нирковокам’яній хворобі, бронхіальній астмі», – каже дієтологиня.

Соком рожі лікують молочницю, стоматит у маленьких дітей, змащуючи ним ротову порожнину. Рожа допомагає очистити організм від токсинів, зменшити біль у горлі (є відмінним природним антисептиком), відновити нормальну мікрофлору в кишківнику, особливо після прийому антибіотиків, інтоксикації та отруєнь, очистити печінку, сприяє кращому відтоку жовчі тощо.

Пелюстки рожі використовують для догляду за шкірою, особливо сухої, надмірно жирної чи з висипами, розслабляючих ванн, для домашніх ароматизаторів, які мають заспокійливий ефект, поліпшують сон тощо.

Що можна приготувати з пелюсток рожі?

З пелюсток рожі готують чаї (засушені у тіні пелюстки чи бутони протягом року зберігають корисні властивості), киселі, сік, мед, варення, мармелад, лікер тощо.

«Утім, для приготування цих смакот слід використовувати пелюстки, зібрані на городі, дачі чи у селі в родичів, аби бути впевненим, що вони не були оброблені хімікатами. І найраще їх збирати рано-вранці у суху погоду, тоді вони найароматніші», – каже Наталія Ячмінська.

Нині поділимлся з вами кількома рецептами, в яких використовуєтьються пелюстки рожі. Вони легкі, тож кожен може приготувати щось для себе, родини, друзів з дивовижних і цілющих квітів чайної троянди.

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Чай з чайної троянди

Інгредієнти:

чайна троянда – 1-2 шт. (або 2 ч.л сушених пелюстків)

вода – 200 г

листя м’яти або меліси (за бажанням)

Спосіб приготування:

Заварник облийте окропом, аби трохи нагрівся. Покладіть у нього 1-2 бутони чайної троянди (або 2 ч. л сухих пелюстків) і залийте кип’яченою водою, охолодженою до 90 градусів. За бажанням можна додати листя м’яти або меліси, які доповнять смак і аромат троянди, і настоюйте 15-20 хв. Такий чай не лише ароматний, приємний на смак, він допоможе розслабитися, заспокоїтися, при проблемах з горлом, застудою тощо.

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Варення з рожі без термічної обробки

Інгредієнти:

пелюстки троянд – 100 г

цукор – 2 склянки

лимон – 1 шт. або трішки лимонної кислоти

Спосіб приготування:

Пелюстки троянди переберіть від усього зайвого і аби позбутися гірчинки, обріжте білі кінчики пелюсток. Пелюстки помийте, обсушіть, скропіть соком лимона або дадайте трішки лимонної кислоти і засипте цукром. Нехай постоїть на 6 годин, але періодично помішуйте. Тоді збийте суміш пелюсток з цукром блендером, викладіть в стерильну банку і закрийте кришкою. У варенні без термічної обробки зберігається більше поживних речовин.

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Трояндове варення (за рецептом Євгена Клопотенка)

Інгредієнти:

пелюстки чайної троянди – 200 г

цукор– 250 г

лимон – ½ (цедра і сік)

вода –300 мл

пектин – 1 ч. л (за бажанням аби отримати густу консистенцію)

Спосіб приготування:

Пелюстки троянд переберіть, промийте, перекладіть в миску і обдайте окропом. Краще цей процес робити партіями, щоб було зручніше. Перекладіть бланшовані пелюстки троянди у сотейник і додайте половину цукру – 125 г, сік та цедру половини лимона. Сік допоможе зберегти гарний колір варення, а цедра надасть приємного цитрусового посмаку. В іншому сотейнику з'єднайте 300 мл води та 125 г цукру. Якщо ви будете використовувати пектин, то залиште для нього 3 ч. л. цукру. Трохи проваріть цукор із водою на невеликому вогні до утворення цукрового сиропу. Вилийте сироп у сотейник до пелюсток і залиште на 4 години. Після цього доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин із закритою кришкою після закипання. Відставте ще на 6 годин. У вас вийде більш рідка консистенція варення. Якщо ж ви хочете густіше, то використовуйте пектин, змішайте 1 ч. л. пектину з 3 ч. л. цукру. Поставте сотейник із варенням на вогонь і розігрійте до 85 градусів. Після цього всипте пектин із цукром і доведіть до кипіння, проваріть ще 5 хвилин.

Варення викладіть у стерильні банки. Намагайтеся наповнювати банки максимально, щоб між варенням і кришкою практично не залишалося повітря. Зберігати варення можна протягом 10 місяців в холодильнику на нижній полиці.

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Терта рожа

Інгредієнти:

пелюстки рожі – 200 г

цукор – 200-400 г

дрібка лимонної кислоти

Спосіб приготування:

Пелюстки рожі найкраще збирати у суху погоду рано-вранці, тоді вони найдухмяніші. Уважно переберіть пелюстки, обріжте білі кінчики, мити не треба. Висипте у велику миску, а найкраще, у макітру, додайте цукор (цукру треба 1:1 або 1: 2), це на ваш смак. Далі все перетріть. Наприкінці додайте лимонну кислоту. Вона слугуватиме консервантом і допоможе зберегти колір рожі. Накладіть у підготовлені баночки під саму кришку і зберігаєте у холодильнику.