На 60 добу хлопчика виписали додому з вагою 2300 грамів і зростом 40 см

Із Львівського обласного перинатального центру виписали хлопчика, який народився із вагою 960 грамів на 28 тижні вагітності. Лікарі виходжували дитину два місяці. Про це у суботу, 8 червня, повідомили у Львівському обласному перинатальному центрі.

Мама хлопчика з 25 тижня вагітності перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології, де лікарі робили все можливе для продовження вагітності. На 28 тижні жінці провели кесарський розтин. Стан новонародженого хлопчика був дуже важкий.

«В операційній лікарі провели реанімаційні заходи для стабілізації стану дитини. Далі немовля в умовах транспортного кювеза з дотриманням теплового ланцюжка, забезпечуючи апаратну вентиляцію легень, терміново госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Дитина перебувала на апараті штучної вентиляції легень, безоплатно отримувала усі медичні препарати», – розповіли деталі медики.

Фото перинатального центру

На 30 день життя хлопчика перевели на другий етап виходжування. Стан дитини все ж був важким, були дихальні розлади.

«Малюк отримував тривалу респіраторну підтримку через високопотокові канюлі. Було проведено комплекс обстежень: нейросонографія, ехокардіографія, УЗД органів черевної порожнини та нирок. За динамікою стану дитини спостерігали суміжні спеціалісти: дитячий невролог, офтальмолог, реабілітолог. Хлопчик отримав курс лікувального масажу, процедури Baby-SPA», – йдеться в повідомленні центру.

На 45 добу життя хлопчика перевели на спільне перебування з мамою, а на 60 добу виписали додому з вагою 2300 грамів і зростом 40 см. Надалі за дитиною спостерігатиме педіатр.