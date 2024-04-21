Лікарі виходжували дитину майже чотири місяці

Із Львівського обласного перинатального центру виписали дівчинку, яка народилася із вагою 600 грамів на 26 тижні вагітності. Лікарі виходжували дитину майже чотири місяці. Батьки назвали дівчинку Владислава-Марія. Про це у неділю, 21 квітня, повідомили у Львівському обласному перинатальному центрі.

«Малюки, які з'являються на світ раніше 28 тижня, потрапляють в категорію – діти з екстремально малою масою тіла. Вага при народженні також відіграє важливу роль – чим вона менша, тим більше догляду у виходжуванні знадобиться», – зазначають у центрі.

У дитини була критично мала маса тіла, вона не могла дихати самостійно. Впродовж лікування дівчинка безплатно отримувала абсолютно всі медикаменти. Також з перших днів життя крихітка харчувалася донорським молоком з банку грудного молока.

«Дівчинку терміново госпіталізували в умовах транспортного кювеза з дотриманням теплового ланцюжка, забезпечуючи апаратну вентиляцію легень, до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Тут вона перебувала під цілодобовим наглядом медиків впродовж 75 днів, а потім ще 44 дні — на другому етапі виходжування. Дитина 44 дні отримувала допоміжну респіраторну підтримку, пізніше ще 45 днів перебувала на високопотокових канюлях та на вільному потоці кисню через маску», – розповіли деталі в центрі.

Окрім того, щоб вберегти зір дівчинки, на 85 добу життя їй провели операцію лазерної корекції сітківки обох очей.

фото перинатального центру

Після майже чотирьох місяців боротьби за життя, на 119 добу, Владиславу-Марію виписали додому з вагою 2440 грамів та зростом 42 сантиметри. За здоров'ям дівчинки надалі спостерігатимуть лікарі відділення медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей.