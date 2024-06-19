Генеральний директор Центру дитячої медицини Роман Кізима (ліворуч) і нейроонколог зі світовим ім'ям Ерік Буфе обговорюють план лікування одного з пацієнтів

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі з понеділка, 17 червня, українських дітей з онкозахворюваннями головного та спинного мозку спільно зі спеціалістами Центру консультує провідний нейроонколог Канади, вчений зі світовим ім’ям Ерік Буфе. Для консультацій відібрано 50 дітей з різних куточків України, найважчі випадки. Консультації триватимуть до п’ятниці, 21 червня. Думку консиліуму лікарів можуть почути і діти з менш складними діагнозами.

«Уже проконсультовано 20 із 50 запланованих пацієнтів з онкозахворюваннями головного та спинного мозку. У пріоритеті – найважчі випадки, бо стратегічний аналіз ведення таких пацієнтів дає можливість відпрацьовувати подальші самостійні рішення. Проте й пацієнти з менш складними діагнозами можуть отримати висновки спільної лікарської групи», – кажуть у Центрі.

Поради спеціаліста такого рівня значно підвищують рівень надання меддопомоги онкохворим дітям

За словами директора Центру дитячої медицини Романа Кізими, злоякісні пухлини головного мозку, зазвичай, лікують під керівництвом т.зв. tumor board – консиліуму лікарів, які планують терапію, а потім регулярно обговорюють, переглядають, за потреби корегують її результати.

«І коли ми можемо залучити до цього консиліуму найвидатнішого вченого у світі, то це значно підвищує рівень надання медичної допомоги у нашій лікарні. Щобільше, пан Ерік не лише дає поради, але й сприяє їхній реалізації: допомагає із обстеженням взірців тканин у провідній лабораторії Канади, із отриманням дороговартісних ліків для наших пацієнтів, аналізує і розробляє разом з нами стратегію реабілітації онкохворих дітей», – каже Роман Кізима.

Зі спеціалістами Центру провідний нейроонколог ділиться найновітнішіми досягненнями, про які наразі ще не можна прочитати навіть у спеціалізованій літературі,

Окрім консультацій хворих дітей, нейроонколог проводить для спеціалістів Центру тематичні лекції. Під час навчальних зустрічей він ділиться найновітнішіми досягненнями, про які наразі ще не можна прочитати навіть у спеціалізованій літературі, але корисно знати, щоб впроваджувати у практику Клініки.

Експрезидент Міжнародного товариства дитячої онкології (SIOP) Ерік Буфе уже вчетверте відвідує Центр. Визнаний лікар, фахівець світового рівня готовий приїжджати в Україну і упродовж тривалого часу працювати разом з українськими медиками заради порятунку хворих дітей.