Хлопчик готується іти у перший клас, тож посилено розробляє прооперовану руку

Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру успішно видалили 6-річному хлопчику з Золочева доброякісну пухлину, яка деформувала кисть правої руки. Лікарям вдалося повністю відновити анатомію кисті, зберігши всі структури. Нині хлопчик готується іти у перший клас, вчиться писати і малювати прооперованою рукою.

Мама Давида (так звати хлопчика) розповіла, що коли рука була маленька, вада не була помітною. Проте з віком проміжок між пальцями збільшувався, а самі пальці дедалі більше розходилися один від одного. І під час чергового огляду сімейний лікар скерував сім’ю на УЗД.

Давид з дитячим хірургом Богданом Романишиним

Дослідження хлопчику провели у Центрі і виявили пухлину між третьою і четвертою п’ястними кістками, повідомили у лікарні.

«Новоутвір був наскрізним, через цілу долоню. Це доброякісна пухлина із жирових тканин, проте вона росла і дуже деформувала кисть за типом розщеплення. Операція була непроста, адже потрібно було видалити весь утвір та відновити анатомію кисті, зберігши всі структури»,– каже завідувач хірургічного відділення Богдан Романишин.

Операція пройшла успішно. Хірургам вдалося відновити цілісність кисті і знову з’єднати п’ястні кістки. Нині хлопчик готується іти до школи, тож тренує прооперовану руку, вчиться нею писати і малювати.