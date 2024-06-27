На Львівщині за 5 місяців на вітрянку захворіло майже 5 тисяч мешканців області

В ізоляторі Львівської обласної інфекційної лікарні дуже багато дітей, у яких вітряна віспа спровокувала різноманітні ускладнення: абсцеси, нагноєння м’яких тканих, флегмони тощо. Особливо багато хворих почало поступати до лікарні за останні два-три тижні. Серед пацієнтів багато маленьких дітей, яким не має ще й року.

«З початку червня до нас поступає дуже багато хворих з вітряною віспою, особливо з ускладненнями у вигляді гнійно-септичних уражень шкіри і підшкірної клітковини. В ізоляторі на 20 місць, стабільно 18-19 хворих, а то й усі 20», – повідомив ZAXID.NET заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін.

Лікарка-інфекціоністка лікарні Руслана Тандиряк додала, що серед хворих є і діти, і дорослі. Є хворі діти, яким всього 5-9 місяців.

«У дітей вітрянка часто ускладнюється флегмонами, абсцесами, нагноєннями. Зараз у нас лежить 1,5-річна дитина, у якої вітрянка спровокувала нагноєння у ділянці шиї. В інших дітей такі нагноєння виникають у різних частинах тіла: на сідницях, животі, обличчі тощо. В іншої дитини діагностували бешиху (у народі кажуть рожа). Це запалення м’яких тканих шкіри, але без нагноєння», – каже Руслана Тандиряк.

До лікарні потрапляють і діти, у яких при захворюванні на вітрянку піднімається висока температура, з рясною висипкою, у декого це захворювання провокує пневмонію та інші недуги. Зараз у реанімації лікують 17-річного хлопця, у якого вітрянка спровокувала енцефаліт.

На Львівщині, і в Україні загалом, фіксують зростання захворюваності на вітряну віспу. У львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили ZAXID.NET, що у травні на Львівщині зафіксували 1358 хворих (торік за цей період – 393), а за 5 місяців 2024 року – 4599 (1096).

Щеплення від вітрянки, як повідомляє ЦГЗ, належить до рекомендованих. З метою профілактики вітряної віспи насамперед рекомендують вакцинувати такі групи:

здорові діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;

діти під час вступу до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу;

працівники охорони здоров’я та освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу.

Позитивним є досвід вакцинації у США, де протягом п’яти років (1995–1999) знижено захворюваність на вітряну віспу на 80%. Створений імунітет після щеплення вакциною достатньо тривалий. За результатами досліджень в США та Японії, післявакцинальний імунітет залишається напруженим 20 років після щеплення.