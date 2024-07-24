Дівчинка з мамою (у центрі) і хірургами (зліва направо) Олег Милькус, Галина Курило і лікарка-інтернтка Катерина Данилевич

Хіругри львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували 8-річну дівчинку з Рівненщини, у якої діагностували рідкісне захворювання – хворобу Гіршпрунга. Дитина з двох років мала проблеми з кишківником, нерідко її стан загострювався настільки, що вона потрапляла в лікарню з кишковою непрохідністю.

8-річна Таїса – із Рівненщини. Проблеми з кишківником у дитини проявилися, коли їй було два роки. Сувора дієта, процедури та ліки не допомагали. Їй було важко випорожнюватися. Тричі на рік стан дівчинки загострювався настільки, що вона лягати в лікарню з кишковою непрохідністю, повідомили у лікарні.

Мама дівчинки натрапила в мережі на дописи жінки, дитина якої також страждала від таких симптомів і якій допомогли львівські лікарі. Тож Таїсу теж вирішили показати спеціалістам лікарні св. Миколая.

Хірурги ретельно обстежили дівчинку, відкинули всі хибні діагнози та запідозрили хворобу Гіршпрунга. Це вкрай рідкісне вроджене захворювання кишківника, яке характеризується відсутністю нервових клітин у ділянці товстої кишки. Аби перевірити підозру, медики взяли шматочок тканини на дослідження.Результати показали, що 15% товстої кишки немає необхідних у нервових вузлів та волокон. Тож 100% підтвердили хворобу Гіршпрунга.

«При такій патології частина товстої кишки не має нервових закінчень, які відповідають за те, що їжа через товсту кишку проходить до прямої кишки. Оскільки захворювання вроджене, то боротися нам доводиться з природою. А з нею боротися непросто.Та ми маємо успішний досвід допомоги пацієнтам з цією рідкісною недугою», – каже хірургиня Галина Курило.

Допомогти при такому діагнозі може тільки хірургічно, видаливши частину товстої кишки. Дівчинку проперували міміінвазивно, тобто, без великого розрізу, а через чотири проколи по 5 мм. Під час операції вони видалили ураженуділянку кишківника, а здорові частини – з’єднали між собою.

Уже на другий день після операції дівчинка змогла самостійно сходити в туалет. З лікарні вона вже поїхала додому.