Лікарі Центру дитячої медицини встановили дитині точний діагноз

До львівського Цетру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») звернулися батьки 5-річної дівчинки, у якої тривалий час були кров’янисті виділення з піхви. Медикаментозне лікування не допомагало. Під час огляду маленької пацієнтки лікарі виявили у піхві сторонні предмети – гілочку з дерева, папір, деталь від іграшки тощо.

Мама дівчинки розповіла лікарям, що у доньки вже тривалий час є кров’янисті виділення. Дитячий гінеколог, до якого звернулися батьки дівчинки, діагностував гострий вульвіт (запалення слизової оболонки зовнішніх статевих органів) і призначив лікування. Та воно не допомагало. Мама дівчинки звернулася до гінеколога у приватну установу, який підтвердив діагноз. Після трьох тижнів лікування дитині ставало тільки гірше, з'явилися нові симптоми: неприємний запах, який посилювався і не проходив після миття. Зміна препаратів результату теж не дала. Тож лікар порадив зробити кольпоскопію – сучасний метод огляду піхви та шийки матки під мікроскопом. Так дитина потрапила до Центру дитячої медицини, повідомили у медзакладі.

Під час огляду дитяча гінекологиня запідозрила, що у піхві є сторонні предмети. Лікарні намагалися розпитати дівчинку про це, вле вона на питання медиків не відповідала.

Команда лікарів, до якої увійшли хірурги та гінеколог, провели дитині діагностичну процедуру – вагіноскопію – та видалили сторонні тіла: частину зубочистки, шматок вати, деталь від іграшки, шматок паперу та гілочку з дерева.

«Виходить, що дівчинка систематично щось запихала собі у піхву. Ймовірно, це трапилось, коли вона знайомилась зі своїми статевими органами. Наслідки після такого випадку вже є, слизова оболонки піхви дуже пошкоджена, вкрита множинними дрібними виразками. Ці ерозії і кровили. Частинка зубочистки у деяких місцях теж пошкодила піхву. Зараз триває процес лікування, адже слизова має відновитися», – каже гінекологиня Наталія Козак.

За словами лікарів, з часом слизова відновиться. З дитиною також буде працювати психолог, аби випадок не повторився.

«Що важливо, дівчинка не скаржилась на біль. Однак при таких ерозіях він точно був, адже піхва добре іннервується. Тобто її боліло, але вона не наважувалася про це сказати», – додала гінекологиня.

Дівчинка ще вчасно потрапила до спеціалістів. Зволікання могло призвести до виникнення пролежнів та перфорацій, тобто могла утворитися дірка. Тоді без хірургічного втручання не обійшлося б.