Хірурги Гнат Герич (у центрі) і Руслан Саленко під час оперцаії

Команда спеціалістів львівської лікарні св. Пантелеймона 12 годин поспіль оперувала 27-річну мешканку Миколаївщини, у якої діагностували злоякісну пухлину обличчя. Хірургам довелося разом з пухлиною видалити і значну частину уражених м’ яких тканин, а тоді провести складну реконструктивну мікрохірургічну операцію, щоб зберегти косметичний ефект після операції.

Завідувач хірургічного відділення № 1 лікарні Гнат Герич розповів ZAXID.NET, що у пацієнтки пухлина була в ділянці щоки і частково в підочній ділянці. Дівчина ходила з новоутвором приблизно п’ять років. За цей час пухлина вже набула великих розмірів, 5 на 6 см, і деформувала її обличчя. До того ж пухлина була злоякісна, тому її треба було якнайшвидше видалити. Онкодерматолог з Одеси, у якого консультувалася пацієнтка, порадив їхати на операцію до Львова.

Команда спеціалістів, до якої увійшли онкологи-дерматологи і реконструктивні хірурги, склала детальний план операції, яка тривала 12 годин поспіль. Пухлина вразила шкірні покриви, підшкірну клітковину, тож їх довелося видаляти разом з пухлиною. На місці видалення утворився масивний дефект м’яких тканин. Дуже важливо було видалити пухлину і відразу закрити дефект, що утворився, щоб зберегти косметичний ефект після операції. Львівські хірурги освоїли нову методику допомоги пацієнтам у таких випадках – мікрохірургію вільної пересадки тканин, коли забираються всі частини шкіри з іншої ділянки, і застосували її під час цієї операції. Лікарі заздалегідь підібрали ділянку шкіри, яку забиратимуть для закриття дефекту, аби по кольору шкіра максимально підходила до кольору шкіри обличчя.

«Для пересадки взяли клапоть з передпліччя. Забрали всі шари шкіри, підшкірну клітковину і фасцію. Цей комплекс тканин забирається разом з променевою артерією, двома венами, які далі вшиваються в артерію і вени шиї за допомогою спеціальної мікрохірургічної техніки. Це доволі складна робота, можна сказати ювелірна, бо судини є невеликих розмірів, всього декілька міліметрів в діаметрі. Їх вшивають під мікроскопом спеціальними хірургічними інструментами. Пришита частина відразу має кровопостачання і добре приживається», – каже Гнат Герич.

Пацієнтка з лікарні вже поїхала додому. Приблизно через півроку її чекає ще одна операція, пластична, а за рік, кажуть лікарі, шрами на її обличчі взагалі стануть непомітними.