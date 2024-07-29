Маленька пацієнтка з батьками і хірургом Олександром Калінчуком ( крайній справа)

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая видалили дворічній дівчинці з Тернополя гігантську пухлину нирки, розміром 20 см і вагою понад кілограм. Новоутвір був злоякісний та міг спричинити виникнення метастазів. Аби врятувати дитину, хірургам разом з пухлиною довелося видалити і нирку.

Недуга у дівчинки вперше проявилася на початку травня, під час поїздки до бабусі на Черкащину. Мама змінювала донечці підгузок і побачила, що він весь у крові. Черкаські медики, до яких звернулася жінка, зробили УЗД і побачили, що на правій нирці дівчинки є гігантське утворення. Ним виявилася нефробластома – пухлина нирки, яка є найбільш поширеним злоякісним ембріональним захворюванням у дітей. Тобто утвір від самого початку непомітно зростав разом з дитиною. На момент обстеження розмір пухлини сягав уже 20 см, а вага становила більше кілограма, а сама дитина важила лише 12 кг. Утвір треба було негайно видаляти, бо він вже тиснув на внутрішні органи та міг спровокувати сильну кровотечу, повідомили у лікарні.

За порятунком черкаські спеціалісти скерували дитину до Львова, у лікарню св. Миколая. Відразу видалити пухлину хірурги не могли. Спершу необхідно було знищити ті пухлинні клітини, які вже потрапили у кровоносну систему дівчинки, і «пригасити» їх подальше потрапляння до кровотоку. Тож дитині екстрено призначили хіміотерапію, а вже згодом взяли в операційну.

Операція тривала близько трьох годин. Хірурги спершу відділили пухлину від життєво важливих органів, до яких вона приросла: дванадцятипалої кишки, діафрагми, печінки, товстої кишки та нижньої порожнистої вени, а тоді видалили. Разом із нефробластомою довелося видалити і праву нирку дівчинки.

Зараз маленька пацієнтка має пройти ще один курс хіміотерапії, аби остаточно знищити ті пухлинні клітини, які можливо ще циркулюють у крові.