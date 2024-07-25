МОЗ виділило онкоцентру 100 флаконів дороговартісних ліків

У Львівському онкоцентрі пацієнти зможуть отримати безкоштовне лікування дороговартісним препаратом «Онівайд». Від МОЗ до медзакладу надійшло 100 флаконів цих ліків.

Цей препарат використовують для лікування метастатичної аденокарценоми підшлункової залози. Він має високу ефективність, відтак покращує результати лікування та якість життя пацієнтів. Препарат діє, атакуючи та знищуючи ракові клітини, через це сама пухлина зменшується, а метастази не поширюються по організму. Важливо й те, що під час лікування цим хіміопрепаратом у пацієнтів зменшується дискомфорт та біль, пов’язані із захворюванням, а сам препарат майже не викликає побічних реакцій, повідомили в онкоцентрі.

Наразі країна не може закупити «Онівайд» для пацієнтів за державний кошт через його високу вартість. Та МОЗ отримало його як гуманітарну допомогу і розподілило в онкологічні заклади. Львівський онкоцентр отримав 100 флаконів дороговартісного препарату, тож онкохворі пацієнти безкоштовно зможуть отримати високоефективне лікування метастатичного раку підшлункової залози. На сайтах продажу ліків один флакон «Онівайду» коштує близько 30 тис. грн.

Як повідомили ZAXID.NET в онкоцентрі, станом на зараз на обліку в області з раком підшлункової залози перебуває 901 пацієнт.