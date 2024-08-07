З двох видалених кіст зхірурги забрали майже 5 л рідини

Команда спеціалістів львівського Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперувала 14-річну дівчину з Івано-Франківщини, у якої випадково під час планового медичного огляду у школі виявили дві кісти яєчників великих розмірів. Дівчині знадобилася невідкладна операція, яка пройшла успішно. У майбутньому пацієнтка зможе бути мамою.

Мама дівчини розповіли лікарям, що під час медогляду у школі доньку скерували на консультацію до ендокринолога (у неї була дещо зайва вага), який порадив зробити УЗД щитовидної залози і органів малого тазу. Під час цього обстеження і виявили кісти великих розмірів. При цьому у дівчини нічого не боліло, не було жодних скарг. Сімейний лікар дівчини порадив звернутися до спеціалістів львівського «Охматдиту», повідомили у Центрі.

У лікарні юну пацієнтку ретельно обстежили і з’ясували, що кісти є доволі великих розмірів: справа діаметром 28 см, зліва – 19 см, які треба видаляти.

До операційної команди увійшли дитячі хірурги і гінеколог: хірурги Богдан Мальований, Олег Содома, інтерн-хірург Соломія Ковч, гінеколог Наталія Козак, анестезіолог Віра Приймакова і оперцаійна сестра Христина Хоманська. З двох видалених кіст хірурги забрали майже 5 л рідини. Операція пройшла успішно. У майбутньому дівчина зможе народити дітей.

Лікарі радять дівчатам з профілактичною метою регулярно робити УЗД органів малого тазу з початком менструації. А якщо виникають будь-які скарги, не чекати, коли вони самі минуться, а проконсультуватися у спеціаліста.