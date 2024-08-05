Дитину госпіталізували до Центру у вкрай важкому стані

У Центрі дитячої медицини (лікарні «Охматдит») вже місяць в стані медикаментозної коми перебуває 13-річна дівчина з правцем. Її стан – стабільно важкий. До закладу дитину скерували з симптомами гострого живота і болями у попереку. Після ретельного обстеження і аналізів лікарі поставили діагноз правець.

У лікарні повідомили, що дитину госпіталізували до Центру у вкрай важкому стані. Команді спеціалістів вдалося дещо стабілізувати її стан, але загроза життю ще є. «У дівчинки неврологічний дефіцит. Ми будемо робити ще додаткові обстеження, аби виключити органічне ураження мозку», – каже завідувачка відділення анестезіології Віра Приймакова.

Дівчина не була вакцинована від правця, а це, кажуть лікарі, єдиний надійний захист від цього важкого захворювання.

«Спори правцю досить стійкі у зовнішньому середовищі. Як тільки є мінімальне пошкодження шкірних покривів, утворюється ранка – ті спори проникають в них, виділяють токсини, уражають нервову систему. Небезпечні судоми можуть призвести до смерті», – каже медична директорка Центру Марта Яцула.

За словами лікарів, дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років. При травмі медики радять відразу звернутися до лікаря за екстреною профілактикою. Перші симптоми: біль і посмикування м'язів, важко відкрити широко рот, дивна (сардонічна) посмішка, судоми.

Нагадаємо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнт може і померти. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію (зупинка дихання) та зупинку серця. Летальність при цьому захворюванні становить до 40%.

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається.