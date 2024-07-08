Заразитися правцем можна навіть через маленьке пошкодження шкіри

На Львівщині з підозрою на правець госпіталізували 11-річну невакциновану дівчинку. Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб у Львівській області.

За даними медиків, дитина отримала незначні травми шкіри, але сім’я не зверталася за медичною допомогою, аж поки у дівчинки не з’явилися серйозні симптоми захворювання. Ідеться про біль у м’язах спини, гіпертонус всіх м’язів та важкість при відкриванні рота та говорінні.

Дитині ввели протиправцевий імуноглобулін, медики борються за її життя, адже захворювання на правець може призвести до смерті. Навіть з медичною допомогою, ризик смерті становить 10-70%.

Що таке правець

Правець передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

Можна інфікуватися правцем при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається.

Симптоми правця:

стиснення щелеп;

м’язові спазми – часто в шлунку;

болісна напруга у всьому тілі;

проблеми з ковтанням;

«витріщання» очей;

головний біль;

лихоманка та надмірне потовиділення;

зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття;

неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв’язок (ларингоспазм);

ламкість кісток;

ускладнення дихання.

Ускладнення, які може викликати правець:

закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії);

пневмонія, легенева інфекція;

смерть.

Симптоми правця можуть з’явитися протягом 3-21 дня після зараження. У разі появи перших симптомів слід негайно звернутися до лікаря. За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті майже стовідсоткова.

Як убезпечитись від правця

Єдиний спосіб захиститися від правця – вакцинація? oj lf’ 95-100% захисту. Діти мають отримати щеплення від правця у віці 2, 4, 6 і 18 місяців, а також – у 6 років. Потім робити щеплення від правця потрібно кожні 10 років.

За даними Центру громадського здоров’я, на Львівщині станом на червень було 37 489 доз комбінованої вакцини для профілактики дифтерії і правцю АДП-М, 16 287 доз вакцини АДП та 59 111 доз трикомпонентної вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії і правця.

Як повідомили ZAXID.NET в одному з кабінетів вакцинації у Львові, перебоїв з вакцинами від правцю зараз немає.